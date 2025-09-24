Конкурс в Закарпатский апелляционный суд — трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Заявления на участие в конкурсе на 10 вакантных должностей судей в Закарпатском апелляционном суде подали 30 кандидатов.

Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должность судьи в Закарпатском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией 23 сентября приняты такие решения:

Хромей Василий Васильевич – 710,76 – подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Мушак Екатерина Михайловна – 740 – подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Проценко Анна Николаевна – 711,24 – подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

В целом проведены собеседования с 11 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

