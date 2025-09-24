Конкурс до Закарпатського апеляційного суду — троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Заяви про участь у конкурсі на 10 вакантних посад суддів у Закарпатському апеляційному суді подали 30 кандидатів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди та визначала результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посаду судді в Закарпатському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією 23 вересня ухвалено такі рішення:

Хромей Василь Васильович - 710,76 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Мушак Катерина Михайлівна – 740 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Проценко Анна Миколаївна - 711,24 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

У ВККС нагадали, що заяви про участь у конкурсі на 10 вакантних посад суддів у Закарпатському апеляційному суді подали 30 кандидатів.

Загалом проведено співбесіди з 11 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.