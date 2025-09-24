Практика судов
  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Исковое заявление: суд разъяснил ключевые требования к документу

12:00, 24 сентября 2025
В Пятом апелляционном административном суде объяснили, как правильно составить исковое заявление.
Исковое заявление: суд разъяснил ключевые требования к документу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пятом апелляционном административном суде дали разъяснения относительно правильного составления искового заявления. Специалисты напомнили, что от корректности оформления этого документа зависит, будет ли административное дело рассмотрено по существу.

В частности, в иске обязательно должны быть указаны:

• название суда;
• данные истца и ответчика (ФИО или название юрлица, код, адрес, контакты);
• информация о представителе (при наличии);
• суть иска с четкой формулировкой, какие решения, действия или бездействие оспариваются;
• требования истца;
• перечень доказательств и приложений;
• дата и подпись.

В частности, согласно требованиям ст. 160 КАС Украины, в иске обязательно должны быть такие элементы:

Название суда
• Полное официальное название суда, в который подается иск

Данные истца
• ФИО или полное наименование юридического лица;
• РНОКПП/ЕГРПОУ
• Адрес
• Контакты (телефон, email), наличие/отсутствие электронного кабинета

Данные ответчика
• Полное название субъекта властных полномочий
• ЕГРПОУ
• Адрес
• Контакты (если известны), наличие/отсутствие электронного кабинета

Суть иска
• Четкая формулировка, что оспаривается (решение, действие, бездействие)
• Обстоятельства, на которых основаны требования
• Ссылки на законодательство (статьи КАСУ, другие нормативные акты)

Требования истца – что конкретно просите суд сделать:
o признать решение противоправным
o обязать совершить определенные действия
o отменить бездействие

Доказательства
• Перечень документов и материалов, подтверждающих вашу позицию;
• Каждый документ должен иметь подпись, дату и описание (если это копия).

Другие приложения
• Копии иска для всех сторон дела;
• Копии документов, подтверждающих уплату судебного сбора или основания для освобождения от него;
• Уважительные документы для восстановления срока (если подаете с опозданием).

В суде подчеркивают, что при отсутствии необходимых данных иск может быть оставлен без движения или возвращен. Важно также соблюдать процессуальные сроки и в случае их пропуска приводить обоснованные причины для восстановления.

Юристы советуют формулировать требования лаконично и по существу, без лишних эмоций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

иск 5ААС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Иностранных инвесторов смогут проверять на добропорядочность и соответствие национальным интересам Минэкономики и комиссия с представителями СБУ, СВР и МИД

Иностранных инвесторов в важные отрасли будут оценивать на предмет их влияния на национальную безопасность Украины – группа народных депутатов от «Слуги народа» из экономического комитета зарегистрировала законопроект.

«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду