Исковое заявление: суд разъяснил ключевые требования к документу

В Пятом апелляционном административном суде дали разъяснения относительно правильного составления искового заявления. Специалисты напомнили, что от корректности оформления этого документа зависит, будет ли административное дело рассмотрено по существу.
В частности, в иске обязательно должны быть указаны:
• название суда;
• данные истца и ответчика (ФИО или название юрлица, код, адрес, контакты);
• информация о представителе (при наличии);
• суть иска с четкой формулировкой, какие решения, действия или бездействие оспариваются;
• требования истца;
• перечень доказательств и приложений;
• дата и подпись.
В частности, согласно требованиям ст. 160 КАС Украины, в иске обязательно должны быть такие элементы:
Название суда
• Полное официальное название суда, в который подается иск
Данные истца
• ФИО или полное наименование юридического лица;
• РНОКПП/ЕГРПОУ
• Адрес
• Контакты (телефон, email), наличие/отсутствие электронного кабинета
Данные ответчика
• Полное название субъекта властных полномочий
• ЕГРПОУ
• Адрес
• Контакты (если известны), наличие/отсутствие электронного кабинета
Суть иска
• Четкая формулировка, что оспаривается (решение, действие, бездействие)
• Обстоятельства, на которых основаны требования
• Ссылки на законодательство (статьи КАСУ, другие нормативные акты)
Требования истца – что конкретно просите суд сделать:
o признать решение противоправным
o обязать совершить определенные действия
o отменить бездействие
Доказательства
• Перечень документов и материалов, подтверждающих вашу позицию;
• Каждый документ должен иметь подпись, дату и описание (если это копия).
Другие приложения
• Копии иска для всех сторон дела;
• Копии документов, подтверждающих уплату судебного сбора или основания для освобождения от него;
• Уважительные документы для восстановления срока (если подаете с опозданием).
В суде подчеркивают, что при отсутствии необходимых данных иск может быть оставлен без движения или возвращен. Важно также соблюдать процессуальные сроки и в случае их пропуска приводить обоснованные причины для восстановления.
Юристы советуют формулировать требования лаконично и по существу, без лишних эмоций.
