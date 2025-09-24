Исковое заявление: суд разъяснил ключевые требования к документу

В Пятом апелляционном административном суде объяснили, как правильно составить исковое заявление.

В Пятом апелляционном административном суде дали разъяснения относительно правильного составления искового заявления. Специалисты напомнили, что от корректности оформления этого документа зависит, будет ли административное дело рассмотрено по существу.

В частности, в иске обязательно должны быть указаны:

• название суда;

• данные истца и ответчика (ФИО или название юрлица, код, адрес, контакты);

• информация о представителе (при наличии);

• суть иска с четкой формулировкой, какие решения, действия или бездействие оспариваются;

• требования истца;

• перечень доказательств и приложений;

• дата и подпись.

В частности, согласно требованиям ст. 160 КАС Украины, в иске обязательно должны быть такие элементы:

Название суда

• Полное официальное название суда, в который подается иск

Данные истца

• ФИО или полное наименование юридического лица;

• РНОКПП/ЕГРПОУ

• Адрес

• Контакты (телефон, email), наличие/отсутствие электронного кабинета

Данные ответчика

• Полное название субъекта властных полномочий

• ЕГРПОУ

• Адрес

• Контакты (если известны), наличие/отсутствие электронного кабинета

Суть иска

• Четкая формулировка, что оспаривается (решение, действие, бездействие)

• Обстоятельства, на которых основаны требования

• Ссылки на законодательство (статьи КАСУ, другие нормативные акты)

Требования истца – что конкретно просите суд сделать:

o признать решение противоправным

o обязать совершить определенные действия

o отменить бездействие

Доказательства

• Перечень документов и материалов, подтверждающих вашу позицию;

• Каждый документ должен иметь подпись, дату и описание (если это копия).

Другие приложения

• Копии иска для всех сторон дела;

• Копии документов, подтверждающих уплату судебного сбора или основания для освобождения от него;

• Уважительные документы для восстановления срока (если подаете с опозданием).

В суде подчеркивают, что при отсутствии необходимых данных иск может быть оставлен без движения или возвращен. Важно также соблюдать процессуальные сроки и в случае их пропуска приводить обоснованные причины для восстановления.

Юристы советуют формулировать требования лаконично и по существу, без лишних эмоций.

