Позовна заява: суд роз’яснив ключові вимоги до документа

12:00, 24 вересня 2025
У П’ятому апеляційному адміністративному суді пояснили, як правильно скласти позовну заяву.
У П’ятому апеляційному адміністративному суді надали роз’яснення щодо правильного складання позовної заяви. Фахівці нагадали, що від коректності оформлення цього документа залежить, чи буде адміністративна справа розглянута по суті.
Зокрема, у позові обов’язково мають бути зазначені:
- назва суду;
- дані позивача та відповідача (ПІБ або назва юрособи, код, адреса, контакти);
- інформація про представника (за наявності);
- суть позову із чітким формулюванням, які рішення, дії чи бездіяльність оскаржуються;
- вимоги позивача;
- перелік доказів та додатків;
- дата й підпис.
Зокрема, за вимогами ст. 160 КАС України, у позові обов’язково мають бути такі елементи:
Назва суду
- Повна офіційна назва суду, до якого подається позов
Дані позивача
- ПІБ або повне найменування юридичої особи;
- РНОКПП/ЄДРПОУ
- Адреса
- Контакти (телефон, email), наявність/відсутність електронного кабінету
Дані відповідача
- Повна назва суб’єкта владних повноважень
- ЄДРПОУ
- Адреса
- Контакти (якщо відомі), наявність/відсутність електронного кабінету
Суть позову
- Чітке формулювання, що оскаржується (рішення, дія, бездіяльність)
- Обставини, на яких ґрунтуються вимоги
- Посилання на законодавство (статті КАСУ, інші нормативні акти)
Вимоги позивача - що конкретно просите суд зробити:
- визнати рішення протиправним
- зобов’язати вчинити певні дії
- скасувати бездіяльність
Докази
- Перелік документів і матеріалів, які підтверджують вашу позицію;
- Кожен документ повинен мати підпис, дату та опис (якщо це копія).
Інші додатки
- Копії позову для всіх сторін справи;
- Копії документів, що підтверджують сплату судового збору або підстави для звільнення від нього;
- Поважні документи для поновлення строку (якщо подаєте із запізненням).
У суді підкреслюють, що за відсутності необхідних даних позов може бути залишено без руху або повернуто. Важливо також дотримуватись процесуальних строків та у разі їх пропуску наводити обґрунтовані причини для відновлення.
Юристи радять формулювати вимоги лаконічно та по суті, без зайвих емоцій.
