Позовна заява: суд роз’яснив ключові вимоги до документа

У П’ятому апеляційному адміністративному суді пояснили, як правильно скласти позовну заяву.

У П’ятому апеляційному адміністративному суді надали роз’яснення щодо правильного складання позовної заяви. Фахівці нагадали, що від коректності оформлення цього документа залежить, чи буде адміністративна справа розглянута по суті.

Зокрема, у позові обов’язково мають бути зазначені:

назва суду;

дані позивача та відповідача (ПІБ або назва юрособи, код, адреса, контакти);

інформація про представника (за наявності);

суть позову із чітким формулюванням, які рішення, дії чи бездіяльність оскаржуються;

вимоги позивача;

перелік доказів та додатків;

дата й підпис.

Зокрема, за вимогами ст. 160 КАС України, у позові обов’язково мають бути такі елементи:

Назва суду

Повна офіційна назва суду, до якого подається позов

Дані позивача

ПІБ або повне найменування юридичої особи;

РНОКПП/ЄДРПОУ

Адреса

Контакти (телефон, email), наявність/відсутність електронного кабінету

Дані відповідача

Повна назва суб’єкта владних повноважень

ЄДРПОУ

Адреса

Контакти (якщо відомі), наявність/відсутність електронного кабінету

Суть позову

Чітке формулювання, що оскаржується (рішення, дія, бездіяльність)

Обставини, на яких ґрунтуються вимоги

Посилання на законодавство (статті КАСУ, інші нормативні акти)

Вимоги позивача - що конкретно просите суд зробити:

визнати рішення протиправним

зобов’язати вчинити певні дії

скасувати бездіяльність

Докази

Перелік документів і матеріалів, які підтверджують вашу позицію;

Кожен документ повинен мати підпис, дату та опис (якщо це копія).

Інші додатки

Копії позову для всіх сторін справи;

Копії документів, що підтверджують сплату судового збору або підстави для звільнення від нього;

Поважні документи для поновлення строку (якщо подаєте із запізненням).

У суді підкреслюють, що за відсутності необхідних даних позов може бути залишено без руху або повернуто. Важливо також дотримуватись процесуальних строків та у разі їх пропуску наводити обґрунтовані причини для відновлення.

Юристи радять формулювати вимоги лаконічно та по суті, без зайвих емоцій.

