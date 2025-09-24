Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Позовна заява: суд роз’яснив ключові вимоги до документа

12:00, 24 вересня 2025
У П’ятому апеляційному адміністративному суді пояснили, як правильно скласти позовну заяву.
Позовна заява: суд роз’яснив ключові вимоги до документа
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У П’ятому апеляційному адміністративному суді надали роз’яснення щодо правильного складання позовної заяви. Фахівці нагадали, що від коректності оформлення цього документа залежить, чи буде адміністративна справа розглянута по суті.

Зокрема, у позові обов’язково мають бути зазначені:

  • назва суду;
  • дані позивача та відповідача (ПІБ або назва юрособи, код, адреса, контакти);
  • інформація про представника (за наявності);
  • суть позову із чітким формулюванням, які рішення, дії чи бездіяльність оскаржуються;
  • вимоги позивача;
  • перелік доказів та додатків;
  • дата й підпис.

Зокрема, за вимогами ст. 160 КАС України, у позові обов’язково мають бути такі елементи:

Назва суду

  • Повна офіційна назва суду, до якого подається позов

Дані позивача

  • ПІБ або повне найменування юридичої особи;
  • РНОКПП/ЄДРПОУ
  • Адреса
  • Контакти (телефон, email), наявність/відсутність електронного кабінету

Дані відповідача

  • Повна назва суб’єкта владних повноважень
  • ЄДРПОУ
  • Адреса
  • Контакти (якщо відомі), наявність/відсутність електронного кабінету

Суть позову

  • Чітке формулювання, що оскаржується (рішення, дія, бездіяльність)
  • Обставини, на яких ґрунтуються вимоги
  • Посилання на законодавство (статті КАСУ, інші нормативні акти)

Вимоги позивача - що конкретно просите суд зробити:

  • визнати рішення протиправним
  • зобов’язати вчинити певні дії
  • скасувати бездіяльність

Докази

  • Перелік документів і матеріалів, які підтверджують вашу позицію;
  • Кожен документ повинен мати підпис, дату та опис (якщо це копія).

Інші додатки

  • Копії позову для всіх сторін справи;
  • Копії документів, що підтверджують сплату судового збору або підстави для звільнення від нього;
  • Поважні документи для поновлення строку (якщо подаєте із запізненням).

У суді підкреслюють, що за відсутності необхідних даних позов може бути залишено без руху або повернуто. Важливо також дотримуватись процесуальних строків та у разі їх пропуску наводити обґрунтовані причини для відновлення.

Юристи радять формулювати вимоги лаконічно та по суті, без зайвих емоцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

позов 5ААС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Направлення ТСК запитів щодо використання ВАКС бюджетних коштів не є тиском на суд — коментар голови ТСК Верховної Ради

ТСК Верховної Ради скерувала запити до СБУ, Офісу Генпрокурора, ДБР, НАБУ, Верховного Суду, ВАКС та інших органів щодо використання бюджетних коштів, однак у ВАКС відмовилися відповідати і звинуватили ТСК у тиску – голова Комісії Сергій Власенко підкреслив, що інформація про витрати ВАКС з бюджету не може бути прихована.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо протидії дискримінації

«Військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою» – комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект.

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду