«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

Источник фото — Facebook-страница народного депутата Максима Дирдина

Отношения между Комитетом Верховной Рады по вопросам правовой политике и Совещательной группой экспертов (СГЭ), которая осуществляет предварительный отбор кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины, испортились окончательно.

Народные депутаты – члены «правового» Комитета парламента, признали это во время заседания Комитета 19 сентября.

Напомним, что конфликт между Комитетом ВРУ по вопросам правовой политике и Совещательной группой экспертов фактически длится с начала 2025 года.

Народные депутаты обратили внимание, что в 2025 году СГЭ начала отступать от своей предыдущей практики, то есть некоторое время спустя СГЭ начала признавать соответствующими критерию добропорядочности тех кандидатов на должности судей КСУ, которых сама же ранее признавала «недобропорядочными».

Кроме того, СГЭ вдруг решила не учитывать негативные выводы, которые некоторые кандидаты получили во время других конкурсных процедур, в частности, от Этического совета, осуществляющего предварительный отбор членов Высшего совета правосудия.

Также недовольными действиями СГЭ остались и народные депутаты, участвовавшие в конкурсах на должности судей КСУ, однако не получившие соответствующие рекомендации – у представителей законодательной ветви власти возникли претензии как к качеству практических заданий, так и к содержанию собеседований.

Отдельные вопросы возникли к качеству мотивации решений СГЭ – члены Комитета отметили, что не во всех случаях они понимают, почему по итогам конкурсного отбора одни кандидаты оказались лучше других.

Таким образом, народные депутаты решили ознакомиться с практическими работами кандидатов – победителей конкурса на две вакантные должности судей КСУ по квоте парламента, а также получить от СГЭ ответы на ряд других вопросов.

По словам народных депутатов, это необходимо было сделать для того, чтобы парламентарии во время финальных собеседований с победителями конкурса на должности судей КСУ могли лучше понимать, кто из претендентов достоин получить рекомендацию для назначения на должность судьи КСУ.

Коммуникации между Комитетом и СГЭ, однако, не получилось – в Совещательной группе экспертов 8 июля требования Комитета ВРУ публично признали незаконными и обвинили народных депутатов в нежелании назначать судей Конституционного Суда.

Также в СГЭ сообщили, что эксперты Совещательной группы уже проверили уровень компетенции кандидатов, а также проверили их добропорядочность. Следовательно, Комитет ВРУ должен лишь провести собеседования с кандидатами и предоставить список претендентов для рассмотрения в сессионный зал.

Отметим, что комитет ВРУ по правовой политике несколько раз приглашал представителей СГЭ на встречу, однако в СГЭ фактически отказались от такого вида коммуникации, сообщив, что указанные действия выходят за пределы полномочий Совещательной группы экспертов.

Как сообщил Денис Маслов, представителей СГЭ приглашали и на заседание Комитета, которое должно было состояться 19 сентября.

Однако в СГЭ в очередной раз решили проигнорировать приглашение Комитета. Вместе с тем в СГЭ все же сообщили, что готовы встретиться с народными депутатами, но уже после того, как будет завершена процедура назначения парламентом судей КСУ.

Как отметил, в связи с этим, Денис Маслов, в СГЭ, похоже, «забыли», что СГЭ – это именно «совещательный» орган, созданный для «содействия» субъектам назначения судей КСУ, а не для осуществления какой-либо собственной политики.

Во время заседания Комитета 19 сентября, наконец, удалось выяснить, где хранятся документы, которые кандидаты на должности судей КСУ присылают для участия в конкурсах.

В июле в Секретариате КСУ, на который официально возложено решение вопросов организационно-технического обеспечения СГЭ, сообщили, что им неизвестно, где хранятся документы кандидатов на должности судей КСУ.

На этот раз Секретариат КСУ сообщил народным депутатам, что поступающие от претендентов на должности судей КСУ документы хранятся в «специально отведенном помещении в здании Конституционного Суда».

При этом сам Секретариат КСУ никакого реального обеспечения деятельности СГЭ не осуществляет, поскольку у Совещательной группы есть свой собственный секретариат.

«СГЭ не воспользовалась нашими возможностями, они сообщили, что у них все есть», - отметили в Секретариате КСУ.

Также в Секретариате КСУ отметили, что Секретариат КСУ не уполномочен работать с документами, поступающими в адрес СГЭ, поэтому Секретариат КСУ и не является распорядителем соответствующих документов.

В связи с этим от народных депутатов досталось уже представителям Секретариата КСУ, которых парламентарии заподозрили в формализме и нежелании уделять внимание деятельности СГЭ, в частности, в вопросе сохранения персональных данных участников конкурсов на должности судей КСУ.

«Кто сейчас ответственен за сохранение персональных данных кандидатов в КСУ?» – спросил у представителей Секретариата КСУ Денис Маслов.

«Мы отвечаем за сохранность документов только физически», - ответили в Секретариате.

«То есть, у вас нет лица, ответственного за сохранение персональных данных кандидатов?», – настаивал на четком ответе председатель Комитета ВРУ, однако в итоге его так и не получил.

В целом, по словам Дениса Маслова, вина в задержке с назначением судей КСУ по квоте Верховной Рады лежит на Совещательной группе экспертов, которая отказывается от коммуникации с Комитетом ВРУ.

«Невозможно получить выполненные кандидатами практические задания, чтобы Комитет во время собеседований мог определиться с квалификацией кандидатов. Когда создавали СГЭ, то планировалось, что этот орган будет способствовать оцениванию кандидатов на должности судей КСУ», – отметил Денис Маслов.

Примирить Комитет ВРУ и СГЭ решил участвовавший в заседании Комитета вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка.

«Будем искать варианты, как выйти из этой ситуации – считаю, что здесь нужен диалог. Я хочу встретиться с членами СГЭ. Однако все же отмечу, что Президент недавно назначил судью КСУ по своей квоте, а парламент никого не назначает уже давно», – рассказал Тарас Качка.

«Просто назначить судью КСУ, потому что так нужно, это не аргумент лично для меня. Возможно, для решения этой проблемы потребуются «законодательные выводы», – сообщил в ответ Денис Маслов.

Однако Тарас Качка все же отметил, что может случится так, что все остальные субъекты формирования Конституционного Суда, кроме парламента, назначат судей КСУ по своей квоте. Соответственно, тогда может получиться так, что ответственным за ситуацию, сложившуюся в связи с неназначением судей КСУ, будет именно Комитет по вопросам правовой политики.

«Но нас нельзя держать на кукане! (средство для хранения и переноски свежей рыбы – прим. авт.)», – отметил первый заместитель председателя Комитета ВРУ Василий Нимченко.

Как будут дальше развиваться отношения между Комитетом и Совещательной группой экспертов пока неясно.

Денис Маслов пообещал провести отдельную встречу с народными депутатами – членами Комитета, и еще раз обсудить сложившуюся ситуацию.

Вместе с тем необходимо отметить проблему, которая неожиданно возникла у парламента с отбором судей КСУ по своей квоте.

Дело в том, что из-за особенностей проведения конкурсов, их участники могут одновременно претендовать на должности судей КСУ сразу от нескольких субъектов формирования Суда.

Таким образом, во время последних конкурсов на должности судей КСУ, рекомендации для назначения в Суд получили Александр Водянников и Юрий Барабаш, которые одновременно принимали участие в конкурсах по квоте Президента и Верховной Рады.

В июне и сентябре представитель проекта ОБСЕ Александр Водянников и учёный Юрий Барабаш указами Президента были назначены на должности судей КСУ.

Соответственно теперь Верховной Раде придется выбирать только из четырех претендентов – победителей конкурса (прокурора Офиса Генпрокурора, главного научного консультанта Исследовательской службы Верховной Рады, директора департамента из Министерства юстиции и советницы председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука).

Автор Вячеслав Хрипун

