На Вінниччині вчитель фізкультури палицею побив учня, відео

25-річний вчитель вдарив учня у Могилів-Подільському районі.

На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру вчителю фізкультури одного з ліцеїв Могилів-Подільського району за побиття учня.

Як повідомила Вінницька обласна прокуратура, дії 25-річного вчителя кваліфікували за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю).

«Слідством установлено, що 19 вересня на уроці фізкультури педагог ударив учня. Цим він завдав дитині фізичного болю», - заявили у прокуратурі.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події.

