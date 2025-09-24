Практика судів
На Вінниччині вчитель фізкультури палицею побив учня, відео

12:54, 24 вересня 2025
25-річний вчитель вдарив учня у Могилів-Подільському районі.
На Вінниччині вчитель фізкультури палицею побив учня, відео
На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру вчителю фізкультури одного з ліцеїв Могилів-Подільського району за побиття учня.

Як повідомила Вінницька обласна прокуратура, дії 25-річного вчителя кваліфікували за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю).

«Слідством установлено, що 19 вересня на уроці фізкультури педагог ударив учня. Цим він завдав дитині фізичного болю», - заявили у прокуратурі.

Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини події.

