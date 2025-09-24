У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

У 2025 році Мінцифри планує автоматизувати спеціальну перевірку і запровадити цифрове посвідчення державного службовця. Це передбачає програма діяльності Кабміну, зареєстрована як проект постанови 14069 у парламенті.

Також планується автоматичне формування довідок, що зменшить час спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Це, як вказує уряд, «у 10 разів і спростить процес вступу на державну службу».

У 2026 році 90% спеціальних перевірок буде проводитися автоматично шляхом електронної інформаційної взаємодії, а 80% довідок, які надаються кадровими та фінансовими підрозділами державних органів, будуть генеруватися автоматично.

Також Мінцифри планує, що до 31 грудня 2026 року 100% державних службовців отримають можливість генерації та використання цифрових посвідчень.

Крім того, Мінцифри буде забезпечувати перехід України на стандарти ЄС у сфері електронної ідентифікації громадян і транскордонну взаємодію державних цифрових сервісів. Зокрема у 2025 році, до 31 грудня, у мобільному додатку Дія буде забезпечено формування та використання електронних посвідчень атрибутів (EUDI Wallet), що дає можливість громадянам України та бізнесу протестувати EUDI Wallet (використання е-ідентифікації та довірчих послуг українського походження) в межах України.

Прикметно, що про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку у Дії міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав ще у грудні 2023 року. Тоді він зазначив, що Кабмін ухвалив постанову, яка дає змогу запустити сервіс Дія.Офіс для посадовців.

Також Федоров тоді вказав, що у планах запустити на основі застосунку сервіс, де буде оцінка ефективності та КРІ для кожного держслужбовця.

«Так суспільство зможе оцінити й ефективність його роботи, і актуальність цілей», - підкреслив міністр.

Йдеться про затверджений постановою Кабміну 1317 від 1 грудня 2023 року «Деякі питання цифровізації діяльності державних органів», що визначає механізм використання функціональних можливостей Порталу Дія, для цифровізації процесів, повʼязаних із виконанням посадових обовʼязків та обміну інформацією між працівниками органів виконавчої влади та Секретаріату КМУ (Дія.Офіс).

Також тоді було затверджено Порядок формування та перевірки електронних службових посвідчень посадових осіб та працівників органів виконавчої влади і Секретаріату Кабміну.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у законопроекті №14000 про державний бюджет на 2026 рік передбачено продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках.

Автор: Наталя Мамченко

