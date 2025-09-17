У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

Частина норм законопроекту №14000 про державний бюджет на 2026 рік, яка стосується оплати праці держслужбовців, вочевидь, потребуватиме окремої «роз’яснювальної бригади» у питанні співвідношення із законом про реформу оплати праці держслужбовців.

Нагадаємо, Верховна Рада навесні 2025 року прийняла два закони стосовно оплати праці держслужбовців – законопроект 8222 (закон 4282-ІХ) та законопроект 9478 (закон 4322-ІХ). Частина норм закону 4282-ІХ набула сили, частина набуде з 1 січня 2026 року. А законопроект 9478, який був спрямований на підпис Президенту 17 квітня, досі не підписаний.

Зокрема з 1 січня 2026 року набудуть сили норми закону 4282-ІХ, за якими мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби в держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня, а також, що з метою визначення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за юрисдикцією, а в межах юрисдикції – за типами.

Також відповідно до закону 4282-ІХ Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці державних службовців різних державних органів з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів, а для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спецфонду.

В проекті бюджету на 2026 рік вказано, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, встановлюється станом на 31 грудня 2025 року.

Як і у законі про бюджет-2025, наступного року пропонується установити, що норми Закону «Про державну службу» щодо умов та порядку оплати праці державних службовців застосовуються «в частині, що не суперечить цьому Закону» (тобто, закону про бюджет).

Також у проекті бюджету на 2026 рік пропонується «установити, що у 2026 році у державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, визначені спеціальними законами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів державних службовців у 2026 році не застосовуються».

Також Кабмін пропонує установити, що у 2026 році для посад державної служби, за якими з 1 січня 2026 року зменшується розмір посадового окладу у зв’язку зі зміною юрисдикції або типу державного органу, для визначення розмірів посадових окладів застосовується юрисдикція та тип державного органу, встановлені на 2025 рік.

Ця норма, вказує уряд, спрямована на «забезпечення стабільного функціонування сектору безпеки і оборони, обласних та окружних прокуратур, Пенсійного фонду». «Для цих органів у 2025 році вже затверджено Кабміном окрему схему посадових окладів», коротко пояснив зміст змін уряд.

Крім того, пропонується установити, що у 2026 році норми абзацу 8 пункту 14 Прикінцевих положень Закону «Про державну службу» (щодо права керівників у межах економії фонду оплати праці встановлювати додаткові стимулюючі виплати) застосовуються до 31 грудня 2026 року до державних органів, які не здійснюють оплату праці на основі класифікації посад.

Новелою порівняно з текстом закону про бюджет 2025 року є пропозиція установити, що у 2026 році під час проведення класифікації посад в державному органі кількість посад державної служби, які за функціональним розподілом віднесено до сім’ї посад, що здійснює аналіз державної політики та нормотворчу діяльність, становить:

не більше 50% для апарату органу законодавчої влади, секретаріату Кабміну, Апарату РНБО та постійно діючого допоміжного, консультативно-дорадчого органу, утвореного Президентом,

не більше 40% для міністерств, з якими обов’язковому погодженню підлягають проекти актів Кабміну, за результатами розгляду яких оформлюється висновок,

не більше 30% – для усіх інших державних органів від загальної кількості посад, класифікацію яких проведено.

Як пояснив уряд (дослівно), «передбачається обмеження кількості працівників найдорожчої сім’ї посад (сім’я 3):

50 відсотків – Верховна Рада України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України;

40 відсотків – Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст, Мінцифра;

30 відсотків – усі інші».

Також пропонується установити, що у 2026 році оплата праці працівників НАЗК здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2025 рік.

Оплата праці працівників Міністерства оборони, МВС здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2025 рік.

Оплата праці, грошове забезпечення працівників НАБУ, ДБР та Бюро економічної безпеки, посадові оклади яких визначено у 3 розмірах до посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2025 рік.

Оплата праці державних службовців САП, посадові оклади яких визначено у 4-х розмірах до посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2025 рік.

За словами уряду це означає «продовження у 2026 році для працівників Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури умов оплати праці, запроваджених у 2024–2025 роках без урахування класифікації посад».

Також установлено, що у 2026 році оплата праці держслужбовців органів сектору безпеки і оборони (крім Міноборони, МВС), обласних та окружних прокуратур, а також Пенсійного фонду України здійснюється на основі класифікації посад за окремою схемою посадових окладів, затвердженою Кабміном.

Автор: Наталя Мамченко

