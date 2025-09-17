В 2026 году в госорганах, где провели классификацию должностей, определенные спецзаконами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов не применяются — проект бюджета

Как объясняет правительство, это означает «продолжение в 2026 году оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, на условиях, введенных в 2024–2025 годах»

Часть норм законопроекта №14000 о государственном бюджете на 2026 год, которая касается оплаты труда госслужащих, очевидно, потребует отдельной «разъяснительной бригады» в вопросе соотношения с законом о реформе оплаты труда госслужащих.

Напомним, Верховная Рада весной 2025 года приняла два закона относительно оплаты труда госслужащих – законопроект 8222 (закон 4282-IX) и законопроект 9478 (закон 4322-IX). Часть норм закона 4282-IX вступила в силу, часть вступит с 1 января 2026 года. А законопроект 9478, который был направлен на подпись Президенту 17 апреля, до сих пор не подписан.

В частности с 1 января 2026 года вступят в силу нормы закона 4282-IX, согласно которым минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы в госорганах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января, а также, что с целью определения размеров должностных окладов государственные органы делятся по юрисдикции, а в пределах юрисдикции – по типам.

Также в соответствии с законом 4282-IX Кабмин может устанавливать дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда государственных служащих разных государственных органов с учетом особенностей административно-территориальных единиц, на территорию которых распространяется юрисдикция таких органов, а для государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия допускается установление также других коэффициентов к должностным окладам, в том числе за счет средств спецфонда.

В проекте бюджета на 2026 год указано, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, устанавливается по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Как и в законе о бюджете-2025, в следующем году предлагается установить, что нормы Закона «О государственной службе» относительно условий и порядка оплаты труда государственных служащих применяются «в части, не противоречащей этому Закону» (то есть, закону о бюджете).

Также в проекте бюджета на 2026 год предлагается «установить, что в 2026 году в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы, определенные специальными законами повышающие коэффициенты и кратные размеры должностных окладов государственных служащих в 2026 году не применяются».

Также Кабмин предлагает установить, что в 2026 году для должностей государственной службы, по которым с 1 января 2026 года уменьшается размер должностного оклада в связи с изменением юрисдикции или типа государственного органа, для определения размеров должностных окладов применяется юрисдикция и тип государственного органа, установленные на 2025 год.

Эта норма, указывает правительство, направлена на «обеспечение стабильного функционирования сектора безопасности и обороны, областных и окружных прокуратур, Пенсионного фонда». «Для этих органов в 2025 году уже утверждена Кабмином отдельная схема должностных окладов», – коротко объяснило содержание изменений правительство.

Кроме того, предлагается установить, что в 2026 году нормы абзаца 8 пункта 14 Заключительных положений Закона «О государственной службе» (относительно права руководителей в рамках экономии фонда оплаты труда устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты) применяются до 31 декабря 2026 года к государственным органам, которые не осуществляют оплату труда на основе классификации должностей.

Новеллой по сравнению с текстом закона о бюджете 2025 года является предложение установить, что в 2026 году при проведении классификации должностей в государственном органе количество должностей государственной службы, которые по функциональному распределению отнесены к семье должностей, осуществляющих анализ государственной политики и нормотворческую деятельность, составляет:

не более 50% для аппарата органа законодательной власти, секретариата Кабмина, Аппарата СНБО и постоянно действующего вспомогательного, консультативно-совещательного органа, созданного Президентом;

не более 40% для министерств, с которыми обязательному согласованию подлежат проекты актов Кабмина, по результатам рассмотрения которых оформляется заключение;

не более 30% – для всех других государственных органов от общего количества должностей, классификация которых проведена.

Как объяснило правительство (дословно), «предусматривается ограничение количества работников самой дорогой семьи должностей (семья 3):

50 процентов – Верховная Рада Украины, Секретариат Кабинета Министров Украины, Офис Президента Украины, Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины;

40 процентов – Минфин, Минэкономики, Минюст, Минцифра;

30 процентов – все остальные».

Также предлагается установить, что в 2026 году оплата труда работников НАПК осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2025 год.

Оплата труда работников Министерства обороны, МВД осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2025 год.

Оплата труда, денежное обеспечение работников НАБУ, ГБР и Бюро экономической безопасности, должностные оклады которых определены в 3 размерах к должностному окладу, установленному Кабмином для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2025 год.

Оплата труда государственных служащих САП, должностные оклады которых определены в 4-х размерах к должностному окладу, установленному Кабмином для работников, занимающих соответствующие должности в центральных органах исполнительной власти, осуществляется в соответствии с условиями, установленными на 2025 год.

По словам правительства это означает «продолжение в 2026 году для работников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры условий оплаты труда, введенных в 2024–2025 годах без учета классификации должностей».

Также установлено, что в 2026 году оплата труда госслужащих органов сектора безопасности и обороны (кроме Минобороны, МВД), областных и окружных прокуратур, а также Пенсионного фонда Украины осуществляется на основе классификации должностей по отдельной схеме должностных окладов, утвержденной Кабмином.

Автор: Наталя Мамченко

