Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

07:30, 24 сентября 2025
О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.
В 2025 году Минцифры планирует автоматизировать специальную проверку и ввести цифровое удостоверение государственного служащего. Это предусматривает программа деятельности Кабмина, зарегистрированная как проект постановления 14069 в парламенте.

Также планируется автоматическое формирование справок, что сократит время специальной проверки в отношении лиц, которые претендуют на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или органов местного самоуправления.

Это, как указывает правительство, «в 10 раз упростит процесс вступления на государственную службу».

В 2026 году 90% специальных проверок будет проводиться автоматически путем электронного информационного взаимодействия, а 80% справок, которые предоставляются кадровыми и финансовыми подразделениями государственных органов, будут генерироваться автоматически.

Также Минцифры планирует, что до 31 декабря 2026 года 100% государственных служащих получат возможность генерации и использования цифровых удостоверений.

Кроме того, Минцифры будет обеспечивать переход Украины на стандарты ЕС в сфере электронной идентификации граждан и трансграничного взаимодействие государственных цифровых сервисов. В частности, в 2025 году, до 31 декабря, в мобильном приложении Дія будет обеспечено формирование и использование электронных удостоверений атрибутов (EUDI Wallet), что дает возможность гражданам Украины и бизнесу протестировать EUDI Wallet (использование е-идентификации и доверительных услуг украинского происхождения) в пределах Украины.

Примечательно, что о запуске удостоверений в Дія для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дія министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал еще в декабре 2023 года. Тогда он отметил, что Кабмин принял постановление, которое позволяет запустить сервис Дія.Офис для должностных лиц.

Также Федоров тогда указал, что в планах запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и KPI для каждого госслужащего.

«Так общество сможет оценить и эффективность его работы, и актуальность целей», – подчеркнул министр.

Речь идет об утвержденном постановлением Кабмина 1317 от 1 декабря 2023 года «Некоторые вопросы цифровизации деятельности государственных органов», которое определяет механизм использования функциональных возможностей Портала Дія для цифровизации процессов, связанных с выполнением должностных обязанностей и обмена информацией между работниками органов исполнительной власти и Секретариата КМУ (Дія.Офис).

Также тогда был утвержден Порядок формирования и проверки электронных служебных удостоверений должностных лиц и работников органов исполнительной власти и Секретариата Кабмина.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в законопроекте №14000 о государственном бюджете на 2026 год предусмотрено продление в 2026 году оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, на условиях, введенных в 2024–2025 годах.

Автор: Наталя Мамченко

госслужащие Кабинет Министров Украины госслужба Дия

