Чиновникам дадут э-удостоверение госслужащего в Дії, а впоследствии люди смогут ставить им оценки через приложение, — Федоров

Пока у госслужащих будут электронные удостоверения – в Дії, а впоследствии граждане смогут оценивать через приложение их эффективность и КРІ, — Михаил Федоров.

Правительство дало старт Дії для госслужащих. Теперь в Дії для чиновников будут Электронное удостоверение, возможность участвовать в опросах и безопасность. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Кабинет Министров принял постановление, позволяющее запустить сервис Дія. Офис для должностных лиц. Наша цель – через цифровизацию повысить эффективность работы госслужбы.

Сотрудники госучреждений смогут в Дії:

- иметь электронное удостоверение госслужащего;

- проводить опрос и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;

- авторизироваться на корпоративных ресурсах с помощью Дія. Подписи – это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам», - отметил Федоров.

Кроме того, через Дія.Офис можно будет просмотреть информацию о структуре госорганов и ответственных за направления. Это, по словам министра, увеличит прозрачность их работы.

В будущем у Дія.Офис будет информация по целям каждого министерства и Правительства в целом.

«Также в планах запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и КРІ для каждого госслужащего – так общество сможет оценить и эффективность его работы, и актуальность целей», - подчеркнул Федоров.

Речь идет об утвержденном 1 декабря Порядке использования функциональных возможностей Единого государственного веб-портала электронных услуг для удовлетворения потребностей в автоматизации и цифровизации процессов, связанных с исполнением должностных обязанностей, и обмена информацией между должностными лицами и работниками государственных органов, определяющей механизм использования функциональных возможностей Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портала Дія), в частности, мобильного приложения Портала Дія, для удовлетворения потребностей в автоматизации и цифровизации процессов, связанных с исполнением должностных обязанностей и обмена информацией между работниками органов исполнительной власти и Секретариата КМУ (Дія.Офис).

Также утвержден порядок формирования и проверки электронных служебных удостоверений должностных лиц и работников органов исполнительной власти и Секретариата Кабинета Министров Украины и их электронных копий. Внесены изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг и Положение об информационной системе управления человеческими ресурсами в государственных органах в части обеспечения надлежащей технической реализации положений вышеуказанных порядков.

Автор: Наталья Мамченко

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