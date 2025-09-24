Направлення ТСК запитів щодо використання ВАКС бюджетних коштів не є тиском на суд — коментар голови ТСК Верховної Ради

ТСК Верховної Ради скерувала запити до СБУ, Офісу Генпрокурора, ДБР, НАБУ, Верховного Суду, ВАКС та інших органів щодо використання бюджетних коштів, однак у ВАКС відмовилися відповідати і звинуватили ТСК у тиску – голова Комісії Сергій Власенко підкреслив, що інформація про витрати ВАКС з бюджету не може бути прихована.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади на своєму засіданні 16 липня вирішила направити до низки державних органів звернення з проханням надати інформацію щодо видатків з державного бюджету на їх діяльність, фактичний розмір використаних коштів, штатну та фактичну чисельність працівників та розмір їх зарплати. Повноваження ТСК робити відповідні запити передбачені Законом «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Отже, Комісія скерувала відповідні звернення до СБУ, Офісу Генпрокурора, Нацполіції, ДБР, НАБУ, Державної аудиторської служби та Мінфіну, Рахункової палати, а також до Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду.

Усі ці органи у визначений законом строк надали запитувану інформацію у повному обсязі – крім ВАКС.

ТСК 31 липня скерувала до ВАКС звернення щодо надання інформації загального характеру з такими питаннями: яка кількість суддів, які фактично працювали у складі ВАКС, яка сума коштів фактично була стягнута до держбюджету у результаті виконання рішень ВАКС та які видатки на забезпечення діяльності ВАКС з держбюджету були за минулі роки. Аналогічні звернення були скеровані до всіх правоохоронних органів та Верховного Суду.

На зазначене звернення, як вказує ТСК, Антикорсуд запитувану інформацію не надав, а відтак, Комісія повторно звернулась до ВАКС 25 серпня 2025 року.

Втім, нещодавно у медіа з’явилася заява ВАКС про те, що шляхом таких запитів про бюджетні витрати Комісія Верховної Ради «тисне на ВАКС». Зокрема, «тиском» у ВАКС назвали питання щодо видатків з бюджету, спрямованих на утримання ВАКС, майна та коштів, стягнутих ВАКС у дохід держави, а також забезпечення суддів ВАКС охороною.

Голова ТСК Сергій Власенко прокоментував ці звинувачення. З повним текстом коментаря голови ТСК можна ознайомитися на сайті ТСК.

Як зауважив Сергій Власенко, «лише керівництво ВАКС демонструє упереджене ставлення до роботи Комісії, що проявляється у ігноруванні законних вимог щодо надання інформації на офіційні запити».

Він підкреслив, що Комісія жодного разу не втручалася в розгляд конкретних судових проваджень, що знаходяться на розгляді у ВАКС, і не запитувала інформацію щодо їх фігурантів. «Звернення Комісії стосувалися виключно питань організації роботи та підсумків діяльності ВАКС», зазначив він.

Зокрема у запитах йшлося про використання коштів бюджету на державну охорону суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Відповідно до Закону «Про Вищий антикорупційний суд», державна охорона України має надаватися не всім суддям ВАКС. Так, ч. 2 статті 10 зазначеного закону визначає: «Судді Вищого антикорупційного суду, а у разі потреби за його заявою також членам його сім’ї, надається цілодобова охорона. За заявою судді Вищого антикорупційного суду здійснюється цілодобова охорона особистого або службового житла судді».

А відтак, Комісія скерувала звернення до ВАКС як суду першої інстанції та Апеляційної палати ВАКС з проханням проінформувати Комісію: на якій підставі та скільки суддів ВАКС користуються державною охороною.

Як зазначив Сергій Власенко, «Комісія очікувала на прозору взаємодію з ВАКС із цього питання. Однак, голова ВАКС та в. о. обов’язки голови Апеляційної палати ВАКС надали на зазначене звернення Комісії ідентичні (дві третини тексту переписані слово в слово) відповіді: відмову у наданні інформації».

ТСК повторно скерувала 19 вересня до ВАКС та Апеляційної палати ВАКС запит щодо дотримання положень норм чинного законодавства щодо порядку надання державної охорони суддям ВАКС.

«Однак, замість надання відповідей на законні вимоги Комісії, у засобах масової інформації почала з’являтись систематична інформація, що нібито Комісія здійснює тиск на ВАКС, що не відповідає дійсності, оскільки Комісія діє виключно на підставах, в межах та у спосіб, визначений чинним законодавством», зауважив голова ТСК.

Голова ТСК зазначив, що ТСК було скеровано запити й до інших органів державної влади, правоохоронних та судових, з проханням надати інформацію про різні аспекти їх діяльності та фінансове забезпечення, чисельність.

Крім того, сам же ВАКС у своїх звітах неодноразово посилався на дані щодо наповнення Державного бюджету України як на свої здобутки та ефективні результати діяльності, однак на запитання Комісії щодо конкретних результатів та дотримання вимог законодавства відмовився надавати інформацію.

«Наголошую: йдеться не про «задоволення цікавості», а про обов’язок, прямо передбачений чинним законодавством, зокрема Законом України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Керівництво ВАКС зобов’язане надавати запитувану інформацію Комісії, і жодні суб’єктивні «оцінки» з боку керівництва ВАКС цього факту не змінюють», зазначив голова ТСК.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 1 ст. 12 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», Комісія має право отримувати необхідну для своєї діяльності інформацію, документи, матеріали та інші відомості, що стосуються предмета розслідування. Комісія має право отримувати інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, в порядку, встановленому законом, ознайомлюватися з документами, які стосуються предмета розслідування, отримувати їх копії.

«Комісія здійснює розслідування стосовно всіх правоохоронних та судових органів, а не лише ВАКС чи НАБУ, незважаючи на систематичні маніпулятивні заяви окремих представників громадськості про нібито упереджене ставлення саме до цих органів. Я, як Голова Комісії, неодноразово закликав і закликаю представників громадського сектору долучатися до роботи Комісії в якості експертів та сприяти її діяльності відкрито і прозоро стосовно всіх органів. На жаль, відомі «антикорупціонери» не делегували з невідомих причин до роботи з Комісією жодних своїх «експертів», зауважив голова ТСК.

«Відтак, ВАКС фактично чинить протидію діяльності Комісії. Така протидія здійснюється, зокрема, із використанням засобів масової інформації, які з порушенням журналістських стандартів, публікують однобоку інформацію, не звертаючись до Комісії про коментар щодо надання свого бачення ситуації та отримання офіційної позиції Комісії.

Такі прояви протидії ВАКС діяльності Комісії можуть свідчити про спроби приховати інформацію від Верховної Ради України та (або) навмисне затягування часу з метою замаскувати порушення законодавства», підкреслив Сергій Власенко.

Отже, як повідомляє голова ТСК, Комісія найближчим часом скерує запит до ВАКС щодо того, в який спосіб суддям ВАКС надаються квартири (службове житло), яке з часом приватизується суддями ВАКС.

«Комісія має інформацію, що деякі судді ВАКС отримали у власність квартири з порушенням порядку. Очевидно, що, наприклад, спроба виділити дві квартири на сім’ю одного судді виглядає як очевидний прояв корупції, що є предметом розслідування Комісії», зазначив Сергій Власенко.

«Комісія й надалі здійснюватиме свої повноваження та проводитиме розслідування фактів корупції, у тому числі в судах, незалежно від будь-яких маніпулятивних заяв чи наклепів про нібито тиск на когось. Якщо ж у такий спосіб ВАКС намагається приховати корупцію всередині системи – це йому не вдасться.

Наголошую, що можливі факти корупції у діяльності ВАКС, як і в інших правоохоронних та судових органах, є предметом розслідування Комісії, оскільки, відповідно до завдань, він включає системний аналіз корупційних ризиків у сфері судочинства, оцінку ефективності функціонування спеціалізованого органу та вивчення можливого впливу або координації дій зацікавлених осіб. Хоча Комісія не втручається у конкретні судові справи, вона уповноважена перевіряти організаційні аспекти роботи суду, кадрові рішення, адміністративне управління та наявність конфліктів інтересів, а також визначати системні недоліки, які можуть призводити до безкарності або суспільного резонансу.

Крім того, виявлені проблеми у діяльності ВАКС, правоохоронних та судових органах, можуть слугувати підставою для підготовки пропозицій до законодавства, спрямованих на підвищення прозорості, відповідальності та незалежності Суду, що безпосередньо впливає на ефективність боротьби з корупцією та довіру суспільства до антикорупційної інфраструктури.

Закликаємо ВАКС не займатися маніпуляціями, а почати допомагати Комісії реально боротися із корупцією, в тому числі і усередині системи правоохоронних та судових органів, тому що боротьба з корупцією сьогодні є одним із найважливіших завдань Української Держави та кожного громадянина України» – підсумував голова Тимчасової слідчої комісії.

