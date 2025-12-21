  1. В Україні

Хто має право на щомісячну соціальну допомогу в Україні – подробиці

13:35, 21 грудня 2025
Пенсійний фонд пояснив, як може отримати щомісячну допомогу непенсіонерам.
Призначення та виплата щомісячної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю здійснюється відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» та Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261, повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області.

Право на державну соціальну допомогу мають:

  • особи, які досягли 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або яким установлено інвалідність в установленому порядку;
  • особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;
  • діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа:

  • не одержує пенсію або соціальні виплати відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», та допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»);
  • є малозабезпеченою особою (середньомісячний сукупний дохід якої за попередні шість календарних місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — у 2025 році 2361,00 грн).

Особам з інвалідністю I групи та дітям померлого годувальника державна соціальна допомога призначається незалежно від доходу.

Особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», ці виплати призначаються одночасно.

Звернутися за оформленням допомоги можна:

  • особисто до сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду України, до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП;
  • онлайн (за технічної можливості) — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) з накладенням кваліфікованого електронного підпису;
  • поштовим відправленням на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

