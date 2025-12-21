Кто имеет право на ежемесячную социальную помощь в Украине – подробности

Пенсионный фонд объяснил, как непенсионеры могут получить ежемесячную помощь.

Назначение и выплата ежемесячной государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261, сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черниговской области.

Право на государственную социальную помощь имеют:

лица, достигшие 65 лет и не имеющие права на пенсию в соответствии с законодательством или которым установлена инвалидность в установленном порядке;

лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;

дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо:

не получает пенсию или социальные выплаты в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», и помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» (кроме лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью, имеющих право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью»);

является малообеспеченным лицом (среднемесячный совокупный доход которого за предыдущие шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, предшествующему месяцу обращения за назначением помощи, не превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность — в 2025 году 2361,00 грн).

Лицам с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца государственная социальная помощь назначается независимо от дохода.

Лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью, имеющим право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» и государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», эти выплаты назначаются одновременно.

Обратиться за оформлением помощи можно:

лично в сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины, к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП;

онлайн (при технической возможности) — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дия) с наложением квалифицированной электронной подписи;

почтовым отправлением по адресу территориального управления Пенсионного фонда Украины.

