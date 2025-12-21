Кордон проїжджати стане швидше – УЗ з 2026 року запустить прискорений паспортний контроль

Документальний контроль під час руху скоротить час перетину кордону для пасажирів.

Фото: УЗ

З 2026 року «Укрзалізниця» розширює перелік міжнародних поїздів, у яких паспортний та митний контроль здійснюватимуть без тривалих зупинок на кордоні. Першочергово це стосуватиметься рейсів Київ – Перемишль та Київ – Хелм, де орієнтовна вартість квитків становитиме від 1 500 до 2 000 грн та від 1 400 до 1 900 грн відповідно.

Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю РБК-Україна, перевірка документів під час руху поїзда дозволяє пасажирам економити від десятків хвилин до кількох годин, оскільки поїзд не робить довгих технічних зупинок. Така система вже ефективно працює на міжнародних поїздах категорії «Інтерсіті».

З січня 2026 року прискорений контроль поширять ще на дев’ять пар поїздів, загалом на 18 рухомих складів, що курсуватимуть як на виїзд з України, так і на в’їзд. На першому етапі система запрацює на маршрутах Київ – Перемишль та Київ – Хелм, а в перспективі – на 10 поїздах до Перемишля та чотирьох парах складів до Хелма.

Демченко додав, що після запуску всі задіяні служби тестуватимуть систему, щоб відпрацювати технічні та організаційні нюанси. Окремо він прокоментував впровадження європейської системи в’їзду/виїзду EES, яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн – відбитків пальців та фотографій. Наразі EES уже діє на всіх пунктах пропуску Польщі, на угорському кордоні та частково у Румунії та Словаччині.

Попри додаткові процедури, істотного уповільнення пасажиропотоку не зафіксовано: оформлення займає трохи більше часу, але черг і критичних затримок не створює.

