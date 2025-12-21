  1. В Україні

Кордон проїжджати стане швидше – УЗ з 2026 року запустить прискорений паспортний контроль

13:17, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документальний контроль під час руху скоротить час перетину кордону для пасажирів.
Кордон проїжджати стане швидше – УЗ з 2026 року запустить прискорений паспортний контроль
Фото: УЗ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 2026 року «Укрзалізниця» розширює перелік міжнародних поїздів, у яких паспортний та митний контроль здійснюватимуть без тривалих зупинок на кордоні. Першочергово це стосуватиметься рейсів Київ – Перемишль та Київ – Хелм, де орієнтовна вартість квитків становитиме від 1 500 до 2 000 грн та від 1 400 до 1 900 грн відповідно.

Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю РБК-Україна, перевірка документів під час руху поїзда дозволяє пасажирам економити від десятків хвилин до кількох годин, оскільки поїзд не робить довгих технічних зупинок. Така система вже ефективно працює на міжнародних поїздах категорії «Інтерсіті».

З січня 2026 року прискорений контроль поширять ще на дев’ять пар поїздів, загалом на 18 рухомих складів, що курсуватимуть як на виїзд з України, так і на в’їзд. На першому етапі система запрацює на маршрутах Київ – Перемишль та Київ – Хелм, а в перспективі – на 10 поїздах до Перемишля та чотирьох парах складів до Хелма.

Демченко додав, що після запуску всі задіяні служби тестуватимуть систему, щоб відпрацювати технічні та організаційні нюанси. Окремо він прокоментував впровадження європейської системи в’їзду/виїзду EES, яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн – відбитків пальців та фотографій. Наразі EES уже діє на всіх пунктах пропуску Польщі, на угорському кордоні та частково у Румунії та Словаччині.

Попри додаткові процедури, істотного уповільнення пасажиропотоку не зафіксовано: оформлення займає трохи більше часу, але черг і критичних затримок не створює.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]