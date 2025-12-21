  1. В Украине

Проезжать границу станет быстрее – УЗ с 2026 года запустит ускоренный паспортный контроль

13:17, 21 декабря 2025
Документальный контроль во время движения сократит время пересечения границы для пассажиров.
Проезжать границу станет быстрее – УЗ с 2026 года запустит ускоренный паспортный контроль
Фото: УЗ
С 2026 года «Укрзализныця» расширяет перечень международных поездов, в которых паспортный и таможенный контроль будут осуществляться без длительных остановок на границе. В первую очередь это коснется рейсов Киев – Перемышль и Киев – Хелм, где ориентировочная стоимость билетов составит от 1 500 до 2 000 грн и от 1 400 до 1 900 грн соответственно.

Как рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина, проверка документов во время движения поезда позволяет пассажирам экономить от десятков минут до нескольких часов, поскольку поезд не делает длительных технических остановок. Такая система уже эффективно работает на международных поездах категории «Интерсити».

С января 2026 года ускоренный контроль распространят еще на девять пар поездов, в общей сложности на 18 подвижных составов, которые будут курсировать как на выезд из Украины, так и на въезд. На первом этапе система заработает на маршрутах Киев – Перемышль и Киев – Хелм, а в перспективе – на 10 поездах до Перемышля и четырех парах составов до Хелма.

Демченко добавил, что после запуска все задействованные службы будут тестировать систему, чтобы отработать технические и организационные нюансы. Отдельно он прокомментировал внедрение европейской системы въезда/выезда EES, которая предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран – отпечатков пальцев и фотографий. Сейчас EES уже действует на всех пунктах пропуска Польши, на венгерской границе и частично в Румынии и Словакии.

Несмотря на дополнительные процедуры, существенного замедления пассажиропотока не зафиксировано: оформление занимает немного больше времени, но очередей и критических задержек не создает.

Укрзализныця граница пересечение границы

