З січня 2026 року в Румунії запрацює другий центр транзиту військової допомоги для України

Новий логістичний хаб посилить пропускну здатність на східному фланзі НАТО.

Фото: DefenseRomania

Із січня 2026 року в Румунії почне функціонувати другий великий центр координації та транзиту військового обладнання для України. Він працюватиме паралельно з уже існуючим центром у Жешуві в Польщі.

Про це повідомляє DefenseRomania з посиланням на заступника командувача місії NATO Security Assistance and Training for Ukraine генерала Маіка Келлера.

Новий центр логістики та координації значно збільшить пропускну здатність допомоги на східному фланзі Альянсу та зменшить навантаження на польський хаб.

Центр перейде під пряме командування НАТО і інтегрується в систему узгодження оперативних потреб — артилерія, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба — з урахуванням наявних коштів донорів.

За словами Маіка Келлера, місія NSATU протягом 2025 року вже направила приблизно 220 000 тонн військової допомоги. Поставки здійснювали за допомогою 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів та понад 500 стратегічних авіарейсів.

