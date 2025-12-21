  1. У світі
  2. / В Україні

З січня 2026 року в Румунії запрацює другий центр транзиту військової допомоги для України

13:17, 21 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий логістичний хаб посилить пропускну здатність на східному фланзі НАТО.
З січня 2026 року в Румунії запрацює другий центр транзиту військової допомоги для України
Фото: DefenseRomania
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із січня 2026 року в Румунії почне функціонувати другий великий центр координації та транзиту військового обладнання для України. Він працюватиме паралельно з уже існуючим центром у Жешуві в Польщі.

Про це повідомляє DefenseRomania з посиланням на заступника командувача місії NATO Security Assistance and Training for Ukraine генерала Маіка Келлера.

Новий центр логістики та координації значно збільшить пропускну здатність допомоги на східному фланзі Альянсу та зменшить навантаження на польський хаб.

Центр перейде під пряме командування НАТО і інтегрується в систему узгодження оперативних потреб — артилерія, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба — з урахуванням наявних коштів донорів.

За словами Маіка Келлера, місія NSATU протягом 2025 року вже направила приблизно 220 000 тонн військової допомоги. Поставки здійснювали за допомогою 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів та понад 500 стратегічних авіарейсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Румунія військова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

У Чернігові жінка продала авто, а потім пішла по судах: чим закінчилась історія у Верховному Суді

Касаційна інстанція наголосила, що вирішальне значення має фактична поведінка сторін, а не подальші претензії.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]