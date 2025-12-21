С января 2026 года в Румынии заработает второй центр транзита военной помощи для Украины

Новый логистический хаб усилит пропускную способность на восточном фланге НАТО.

Фото: DefenseRomania

С января 2026 года в Румынии начнет функционировать второй крупный центр координации и транзита военного оборудования для Украины. Он будет работать параллельно с уже существующим центром в Жешуве в Польше.

Об этом сообщает DefenseRomania со ссылкой на заместителя командующего миссией NATO Security Assistance and Training for Ukraine генерала Майка Келлера.

Новый центр логистики и координации значительно увеличит пропускную способность помощи на восточном фланге Альянса и уменьшит нагрузку на польский хаб.

Центр перейдет под прямое командование НАТО и будет интегрирован в систему согласования оперативных потребностей — артиллерия, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба — с учетом имеющихся средств доноров.

По словам Майка Келлера, миссия NSATU в течение 2025 года уже направила примерно 220 000 тонн военной помощи. Поставки осуществлялись с помощью 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и более 500 стратегических авиарейсов.

