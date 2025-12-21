Як працює автоматизована система списання податкового боргу – розповіли в ДПС

В Україні утричі зросли списання податкових боргів після запуску автоматичної системи ДПС.

Трохи більше трьох місяців тому в Україні запрацювала нова система автоматичного стягнення податкового боргу, яка вже довела свою ефективність: щомісячні обсяги списання боргів зросли більше ніж утричі, повідомила Державна податкова служба.

Служба оприлюднила відео з покроковим поясненням роботи механізму.

«Механізм максимально прозорий, єдиний підхід до всіх. Стосується лише юридичних осіб, які мають податковий борг. Але бурхливе обговорення навколо інструменту не вщухає», — зазначила Леся Карнаух.

Така система не є новою для податкових органів світу, а тепер діє й в Україні.

На практиці людський фактор мінімізований: жодних ручних рішень, усе відбувається виключно в межах законодавства.

Система стосується лише юридичних осіб з податковим боргом.

Механізм працює так:

Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг.

Система генерує платіжну інструкцію.

Накладається електронний підпис.

Документ миттєво відправляється до Казначейства.

Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку.

Банк списує лише чітко визначену суму.

Усе відбувається через систему електронних платежів за єдиними правилами.

Списання боргу не є несподіваним.

Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність і дає достатньо часу для добровільної сплати. У разі відмови податкова звертається до суду.

Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів — борг стягується без рішення суду, як це визначено Податковим кодексом.

