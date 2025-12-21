Як працює автоматизована система списання податкового боргу – розповіли в ДПС
Трохи більше трьох місяців тому в Україні запрацювала нова система автоматичного стягнення податкового боргу, яка вже довела свою ефективність: щомісячні обсяги списання боргів зросли більше ніж утричі, повідомила Державна податкова служба.
Служба оприлюднила відео з покроковим поясненням роботи механізму.
«Механізм максимально прозорий, єдиний підхід до всіх. Стосується лише юридичних осіб, які мають податковий борг. Але бурхливе обговорення навколо інструменту не вщухає», — зазначила Леся Карнаух.
Така система не є новою для податкових органів світу, а тепер діє й в Україні.
На практиці людський фактор мінімізований: жодних ручних рішень, усе відбувається виключно в межах законодавства.
Система стосується лише юридичних осіб з податковим боргом.
Механізм працює так:
- Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг.
- Система генерує платіжну інструкцію.
- Накладається електронний підпис.
- Документ миттєво відправляється до Казначейства.
- Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку.
- Банк списує лише чітко визначену суму.
Усе відбувається через систему електронних платежів за єдиними правилами.
Списання боргу не є несподіваним.
Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність і дає достатньо часу для добровільної сплати. У разі відмови податкова звертається до суду.
Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів — борг стягується без рішення суду, як це визначено Податковим кодексом.
