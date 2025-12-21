  1. В Украине

Как работает автоматизированная система списания налогового долга – рассказали в ГНС

14:11, 21 декабря 2025
В Украине в три раза выросли списания налоговых долгов после запуска автоматической системы ГНС.
Как работает автоматизированная система списания налогового долга – рассказали в ГНС
Фото: lv.tax.gov.ua
Чуть более трех месяцев назад в Украине заработала новая система автоматического взыскания налогового долга, которая уже доказала свою эффективность: ежемесячные объемы списания долгов выросли более чем в три раза, сообщила Государственная налоговая служба.

Служба обнародовала видео с пошаговым объяснением работы механизма.

«Механизм максимально прозрачный, единый подход ко всем. Касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг. Но бурное обсуждение вокруг инструмента не утихает», — отметила Леся Карнаух.

Такая система не является новой для налоговых органов мира, а теперь действует и в Украине.

На практике человеческий фактор минимизирован: никаких ручных решений, все происходит исключительно в рамках законодательства.

Система касается только юридических лиц с налоговым долгом.

Механизм работает так:

  • Ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге.
  • Система генерирует платежную инструкцию.
  • Накладывается электронная подпись.
  • Документ мгновенно отправляется в Казначейство.
  • Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку.
  • Банк списывает только четко определенную сумму.

Все происходит через систему электронных платежей по единым правилам.

Списание долга не является неожиданным.

Если возникает налоговый долг, ГНС информирует плательщика о его наличии и дает достаточно времени для добровольной уплаты. В случае отказа налоговая обращается в суд.

Если компания сама задекларировала сумму налога, но не уплатила ее в течение 90 дней — долг взыскивается без решения суда, как это определено Налоговым кодексом.

долг налоговая ГНС налоги

