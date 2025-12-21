Как работает автоматизированная система списания налогового долга – рассказали в ГНС
Чуть более трех месяцев назад в Украине заработала новая система автоматического взыскания налогового долга, которая уже доказала свою эффективность: ежемесячные объемы списания долгов выросли более чем в три раза, сообщила Государственная налоговая служба.
Служба обнародовала видео с пошаговым объяснением работы механизма.
«Механизм максимально прозрачный, единый подход ко всем. Касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг. Но бурное обсуждение вокруг инструмента не утихает», — отметила Леся Карнаух.
Такая система не является новой для налоговых органов мира, а теперь действует и в Украине.
На практике человеческий фактор минимизирован: никаких ручных решений, все происходит исключительно в рамках законодательства.
Система касается только юридических лиц с налоговым долгом.
Механизм работает так:
- Ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге.
- Система генерирует платежную инструкцию.
- Накладывается электронная подпись.
- Документ мгновенно отправляется в Казначейство.
- Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку.
- Банк списывает только четко определенную сумму.
Все происходит через систему электронных платежей по единым правилам.
Списание долга не является неожиданным.
Если возникает налоговый долг, ГНС информирует плательщика о его наличии и дает достаточно времени для добровольной уплаты. В случае отказа налоговая обращается в суд.
Если компания сама задекларировала сумму налога, но не уплатила ее в течение 90 дней — долг взыскивается без решения суда, как это определено Налоговым кодексом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.