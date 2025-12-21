Как работает автоматизированная система списания налогового долга – рассказали в ГНС

В Украине в три раза выросли списания налоговых долгов после запуска автоматической системы ГНС.

Фото: lv.tax.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чуть более трех месяцев назад в Украине заработала новая система автоматического взыскания налогового долга, которая уже доказала свою эффективность: ежемесячные объемы списания долгов выросли более чем в три раза, сообщила Государственная налоговая служба.

Служба обнародовала видео с пошаговым объяснением работы механизма.

«Механизм максимально прозрачный, единый подход ко всем. Касается только юридических лиц, имеющих налоговый долг. Но бурное обсуждение вокруг инструмента не утихает», — отметила Леся Карнаух.

Такая система не является новой для налоговых органов мира, а теперь действует и в Украине.

На практике человеческий фактор минимизирован: никаких ручных решений, все происходит исключительно в рамках законодательства.

Система касается только юридических лиц с налоговым долгом.

Механизм работает так:

Ежедневно информационные системы ГНС автоматически формируют данные о долге.

Система генерирует платежную инструкцию.

Накладывается электронная подпись.

Документ мгновенно отправляется в Казначейство.

Казначейство проверяет реквизиты и автоматически переадресовывает инструкцию банку.

Банк списывает только четко определенную сумму.

Все происходит через систему электронных платежей по единым правилам.

Списание долга не является неожиданным.

Если возникает налоговый долг, ГНС информирует плательщика о его наличии и дает достаточно времени для добровольной уплаты. В случае отказа налоговая обращается в суд.

Если компания сама задекларировала сумму налога, но не уплатила ее в течение 90 дней — долг взыскивается без решения суда, как это определено Налоговым кодексом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.