Верховний Суд у справі LEGO: заборона є допустимим способом захисту авторських прав на майбутнє
Верховний Суд дійшов висновку, що заборона як спосіб захисту авторського права може і повинна застосовуватися на майбутнє, навіть якщо відповідач формально припинив порушення до звернення до суду.
У справі № 910/11011/23 за позовом LEGO A/S суд касаційної інстанції визнав помилковою відмову судів нижчих інстанцій у застосуванні заборони та зобов’язав ФОП утриматися від подальшого відтворення і розповсюдження товарів, що порушують авторські права.
Водночас Верховний Суд підтвердив законність рішень щодо відмови у вилученні та знищенні товарів, а також щодо розміру компенсації і штрафу.
Обставини справи
Компанія LEGO A/S звернулася до господарського суду з позовом до фізичної особи — підприємця, який через інтернет-магазин реалізовував дитячі конструктори інших брендів, упаковка яких, за висновком експертизи, відтворювала оригінальний дизайн упаковок LEGO з лінійок CITY, FRIENDS та CREATOR EXPERT.
Позивач стверджував, що відповідач без дозволу використовував об’єкт авторського права — художній дизайн упаковки, здійснюючи його відтворення, публічне сповіщення та розповсюдження через вебсайт.
У зв’язку з цим LEGO A/S просила суд:
- заборонити відповідачу подальше використання спірних дизайнів;
- вилучити та знищити відповідні товари;
- стягнути компенсацію за порушення авторських прав;
- накласти штраф у дохід державного бюджету.
Суди першої та апеляційної інстанцій визнали факт порушення, однак зазначили, що до моменту подання позову ФОП видалив інформацію про спірні товари з сайту і добровільно припинив порушення.
З огляду на це вони:
- стягнули з відповідача компенсацію та штраф у зменшеному розмірі;
- відмовили у забороні подальших дій;
- відмовили у вилученні та знищенні товарів через відсутність доказів їх фактичної наявності.
Позиція Верховного Суду
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду не погодився з підходом попередніх інстанцій у частині заборони.
ВС наголосив, що:
- заборона — це превентивний спосіб захисту, спрямований на недопущення порушень у майбутньому;
- факт припинення порушення до звернення до суду не усуває предмет спору, якщо між сторонами залишаються неврегульовані питання;
- встановлення судом факту порушення авторських прав саме по собі є достатньою підставою для застосування заборони.
Верховний Суд підкреслив, що відмова у такому способі захисту є неправомірною, оскільки створює ризик повторного порушення прав правовласника.
Разом із тим Суд погодився з висновками попередніх інстанцій у частині:
- відмови у вилученні та знищенні товарів, оскільки позивач не довів їх наявність у відповідача на момент розгляду справи;
- визначення розміру компенсації (40 260 грн) та штрафу (10 % від присудженої суми), які відповідають вимогам Закону України «Про авторське право і суміжні права» та є співмірними з характером порушення.
Результат розгляду
Верховний Суд:
- частково задовольнив касаційну скаргу LEGO A/S;
- скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині відмови в забороні;
- ухвалив нове рішення, яким заборонив ФОП здійснювати відтворення, публічне сповіщення та подальше розповсюдження спірних товарів у майбутньому;
- в іншій частині судові рішення залишив без змін.
Постанова є остаточною та набрала законної сили з моменту її ухвалення.
