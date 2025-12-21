  1. Судова практика
Верховний Суд у справі LEGO: заборона є допустимим способом захисту авторських прав на майбутнє

14:47, 21 грудня 2025
Заборона як спосіб захисту авторського права може і повинна застосовуватися на майбутнє, навіть якщо відповідач формально припинив порушення до звернення до суду.
Ілюстративне фото, джерело - unsplash
Верховний Суд дійшов висновку, що заборона як спосіб захисту авторського права може і повинна застосовуватися на майбутнє, навіть якщо відповідач формально припинив порушення до звернення до суду.

У справі № 910/11011/23 за позовом LEGO A/S суд касаційної інстанції визнав помилковою відмову судів нижчих інстанцій у застосуванні заборони та зобов’язав ФОП утриматися від подальшого відтворення і розповсюдження товарів, що порушують авторські права.

Водночас Верховний Суд підтвердив законність рішень щодо відмови у вилученні та знищенні товарів, а також щодо розміру компенсації і штрафу.

Обставини справи

Компанія LEGO A/S звернулася до господарського суду з позовом до фізичної особи — підприємця, який через інтернет-магазин реалізовував дитячі конструктори інших брендів, упаковка яких, за висновком експертизи, відтворювала оригінальний дизайн упаковок LEGO з лінійок CITY, FRIENDS та CREATOR EXPERT.

Позивач стверджував, що відповідач без дозволу використовував об’єкт авторського права — художній дизайн упаковки, здійснюючи його відтворення, публічне сповіщення та розповсюдження через вебсайт.

У зв’язку з цим LEGO A/S просила суд:

  • заборонити відповідачу подальше використання спірних дизайнів;
  • вилучити та знищити відповідні товари;
  • стягнути компенсацію за порушення авторських прав;
  • накласти штраф у дохід державного бюджету.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали факт порушення, однак зазначили, що до моменту подання позову ФОП видалив інформацію про спірні товари з сайту і добровільно припинив порушення.

З огляду на це вони:

  • стягнули з відповідача компенсацію та штраф у зменшеному розмірі;
  • відмовили у забороні подальших дій;
  • відмовили у вилученні та знищенні товарів через відсутність доказів їх фактичної наявності.

Позиція Верховного Суду

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду не погодився з підходом попередніх інстанцій у частині заборони.

ВС наголосив, що:

  • заборона — це превентивний спосіб захисту, спрямований на недопущення порушень у майбутньому;
  • факт припинення порушення до звернення до суду не усуває предмет спору, якщо між сторонами залишаються неврегульовані питання;
  • встановлення судом факту порушення авторських прав саме по собі є достатньою підставою для застосування заборони.

Верховний Суд підкреслив, що відмова у такому способі захисту є неправомірною, оскільки створює ризик повторного порушення прав правовласника.

Разом із тим Суд погодився з висновками попередніх інстанцій у частині:

  • відмови у вилученні та знищенні товарів, оскільки позивач не довів їх наявність у відповідача на момент розгляду справи;
  • визначення розміру компенсації (40 260 грн) та штрафу (10 % від присудженої суми), які відповідають вимогам Закону України «Про авторське право і суміжні права» та є співмірними з характером порушення.

Результат розгляду

Верховний Суд:

  • частково задовольнив касаційну скаргу LEGO A/S;
  • скасував рішення судів попередніх інстанцій у частині відмови в забороні;
  • ухвалив нове рішення, яким заборонив ФОП здійснювати відтворення, публічне сповіщення та подальше розповсюдження спірних товарів у майбутньому;
  • в іншій частині судові рішення залишив без змін.

Постанова є остаточною та набрала законної сили з моменту її ухвалення.

