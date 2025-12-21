Верховный Суд в деле LEGO: запрет является допустимым способом защиты авторских прав на будущее
Верховный Суд пришел к выводу, что запрет как способ защиты авторского права может и должен применяться на будущее, даже если ответчик формально прекратил нарушение до обращения в суд.
В деле № 910/11011/23 по иску LEGO A/S суд кассационной инстанции признал ошибочным отказ судов нижестоящих инстанций в применении запрета и обязал ФЛП воздержаться от дальнейшего воспроизведения и распространения товаров, нарушающих авторские права.
В то же время Верховный Суд подтвердил законность решений об отказе в изъятии и уничтожении товаров, а также относительно размера компенсации и штрафа.
Обстоятельства дела
Компания LEGO A/S обратилась в хозяйственный суд с иском к физическому лицу — предпринимателю, который через интернет-магазин реализовывал детские конструкторы других брендов, упаковка которых, согласно заключению экспертизы, воспроизводила оригинальный дизайн упаковок LEGO из линеек CITY, FRIENDS и CREATOR EXPERT.
Истец утверждал, что ответчик без разрешения использовал объект авторского права — художественный дизайн упаковки, осуществляя его воспроизведение, публичное сообщение и распространение через вебсайт.
В связи с этим LEGO A/S просила суд:
- запретить ответчику дальнейшее использование спорных дизайнов;
- изъять и уничтожить соответствующие товары;
- взыскать компенсацию за нарушение авторских прав;
- наложить штраф в доход государственного бюджета.
Суды первой и апелляционной инстанций признали факт нарушения, однако указали, что к моменту подачи иска ФЛП удалил информацию о спорных товарах с сайта и добровольно прекратил нарушение.
С учетом этого они:
- взыскали с ответчика компенсацию и штраф в уменьшенном размере;
- отказали в запрете дальнейших действий;
- отказали в изъятии и уничтожении товаров ввиду отсутствия доказательств их фактического наличия.
Позиция Верховного Суда
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда не согласился с подходом предыдущих инстанций в части запрета.
ВС отметил, что:
- запрет — это превентивный способ защиты, направленный на недопущение нарушений в будущем;
- факт прекращения нарушения до обращения в суд не устраняет предмет спора, если между сторонами остаются неурегулированные вопросы;
- установление судом факта нарушения авторских прав само по себе является достаточным основанием для применения запрета.
Верховный Суд подчеркнул, что отказ в таком способе защиты является неправомерным, поскольку создает риск повторного нарушения прав правообладателя.
В то же время Суд согласился с выводами предыдущих инстанций в части:
- отказа в изъятии и уничтожении товаров, поскольку истец не доказал их наличие у ответчика на момент рассмотрения дела;
- определения размера компенсации (40 260 грн) и штрафа (10 % от присужденной суммы), которые соответствуют требованиям Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» и являются соразмерными характеру нарушения.
Результат рассмотрения
Верховный Суд:
- частично удовлетворил кассационную жалобу LEGO A/S;
- отменил решения судов предыдущих инстанций в части отказа в запрете;
- принял новое решение, которым запретил ФЛП осуществлять воспроизведение, публичное сообщение и дальнейшее распространение спорных товаров в будущем;
- в остальной части судебные решения оставил без изменений.
Постановление является окончательным и вступило в законную силу с момента его принятия.
