Верховный Суд в деле LEGO: запрет является допустимым способом защиты авторских прав на будущее

14:47, 21 декабря 2025
Запрет как способ защиты авторского права может и должен применяться на будущее, даже если ответчик формально прекратил нарушение до обращения в суд.
Верховный Суд в деле LEGO: запрет является допустимым способом защиты авторских прав на будущее
Иллюстративное фото, источник - unsplash
Верховный Суд пришел к выводу, что запрет как способ защиты авторского права может и должен применяться на будущее, даже если ответчик формально прекратил нарушение до обращения в суд.

В деле № 910/11011/23 по иску LEGO A/S суд кассационной инстанции признал ошибочным отказ судов нижестоящих инстанций в применении запрета и обязал ФЛП воздержаться от дальнейшего воспроизведения и распространения товаров, нарушающих авторские права.

В то же время Верховный Суд подтвердил законность решений об отказе в изъятии и уничтожении товаров, а также относительно размера компенсации и штрафа.

Обстоятельства дела

Компания LEGO A/S обратилась в хозяйственный суд с иском к физическому лицу — предпринимателю, который через интернет-магазин реализовывал детские конструкторы других брендов, упаковка которых, согласно заключению экспертизы, воспроизводила оригинальный дизайн упаковок LEGO из линеек CITY, FRIENDS и CREATOR EXPERT.

Истец утверждал, что ответчик без разрешения использовал объект авторского права — художественный дизайн упаковки, осуществляя его воспроизведение, публичное сообщение и распространение через вебсайт.

В связи с этим LEGO A/S просила суд:

  • запретить ответчику дальнейшее использование спорных дизайнов;
  • изъять и уничтожить соответствующие товары;
  • взыскать компенсацию за нарушение авторских прав;
  • наложить штраф в доход государственного бюджета.

Суды первой и апелляционной инстанций признали факт нарушения, однако указали, что к моменту подачи иска ФЛП удалил информацию о спорных товарах с сайта и добровольно прекратил нарушение.

С учетом этого они:

  • взыскали с ответчика компенсацию и штраф в уменьшенном размере;
  • отказали в запрете дальнейших действий;
  • отказали в изъятии и уничтожении товаров ввиду отсутствия доказательств их фактического наличия.

Позиция Верховного Суда

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда не согласился с подходом предыдущих инстанций в части запрета.

ВС отметил, что:

  • запрет — это превентивный способ защиты, направленный на недопущение нарушений в будущем;
  • факт прекращения нарушения до обращения в суд не устраняет предмет спора, если между сторонами остаются неурегулированные вопросы;
  • установление судом факта нарушения авторских прав само по себе является достаточным основанием для применения запрета.

Верховный Суд подчеркнул, что отказ в таком способе защиты является неправомерным, поскольку создает риск повторного нарушения прав правообладателя.

В то же время Суд согласился с выводами предыдущих инстанций в части:

  • отказа в изъятии и уничтожении товаров, поскольку истец не доказал их наличие у ответчика на момент рассмотрения дела;
  • определения размера компенсации (40 260 грн) и штрафа (10 % от присужденной суммы), которые соответствуют требованиям Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» и являются соразмерными характеру нарушения.

Результат рассмотрения

Верховный Суд:

  • частично удовлетворил кассационную жалобу LEGO A/S;
  • отменил решения судов предыдущих инстанций в части отказа в запрете;
  • принял новое решение, которым запретил ФЛП осуществлять воспроизведение, публичное сообщение и дальнейшее распространение спорных товаров в будущем;
  • в остальной части судебные решения оставил без изменений.

Постановление является окончательным и вступило в законную силу с момента его принятия.

