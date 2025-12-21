Золото досягло $4 320 за унцію.

Фото: minfin

Ціни на золото та срібло зросли до рекордних максимумів після того, як базовий індекс споживчих цін у США показав найповільніше зростання з початку 2021 року. Це підкріпило очікування зниження процентних ставок, що є сприятливим фактором для дорогоцінних металів, повідомляє Bloomberg.

Спотова ціна на золото в п’ятницю досягла близько 4 320 доларів за унцію, демонструючи другий тижневий ріст. У жовтні ціна золота сягала рекордних 4 381 долара за унцію. Експерти Bloomberg зазначають, що геополітична напруженість, зокрема у Венесуелі, також підвищує привабливість золота як безпечного активу.

Аналітики Goldman Sachs відзначають, що падіння ставок у США стимулює конкуренцію інвесторів ETF з центральними банками за обмежені запаси золота. «Структурно високий попит центральних банків у поєднанні з циклічною підтримкою ФРС через зниження ставок сприятимуть подальшому зростанню ціни на золото», — підкреслили фахівці.

Платина продовжує дорожчати сьому сесію поспіль, перевищивши 1 980 доларів за унцію, що є найвищим показником з 2008 року, на тлі скорочення пропозиції на лондонському ринку.

Срібло трохи подешевшало — на 0,3% до 65,32 долара за унцію, проте залишається поблизу рекордного рівня 66,89 долара, зафіксованого у середу. Ціна на паладій практично не змінилася.

