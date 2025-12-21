Золото достигло $4 320 за унцию.

Фото: minfin

Цены на золото и серебро выросли до рекордных максимумов после того, как базовый индекс потребительских цен в США показал самый медленный рост с начала 2021 года. Это подкрепило ожидания снижения процентных ставок, что является благоприятным фактором для драгоценных металлов, сообщает Bloomberg.

Спотовая цена на золото в пятницу достигла около 4 320 долларов за унцию, демонстрируя второй недельный рост. В октябре цена золота достигала рекордных 4 381 доллара за унцию. Эксперты Bloomberg отмечают, что геополитическая напряженность, в частности в Венесуэле, также повышает привлекательность золота как безопасного актива.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что падение ставок в США стимулирует конкуренцию инвесторов ETF с центральными банками за ограниченные запасы золота. «Структурно высокий спрос центральных банков в сочетании с циклической поддержкой ФРС из-за снижения ставок будут способствовать дальнейшему росту цены на золото», — подчеркнули специалисты.

Платина продолжает дорожать седьмую сессию подряд, превысив 1 980 долларов за унцию, что является самым высоким показателем с 2008 года, на фоне сокращения предложения на лондонском рынке.

Серебро немного подешевело — на 0,3% до 65,32 доллара за унцию, однако остается вблизи рекордного уровня 66,89 доллара, зафиксированного в среду. Цена на палладий практически не изменилась.

