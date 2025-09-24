Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти на своем заседании 16 июля решила направить в ряд государственных органов обращения с просьбой предоставить информацию относительно расходов из государственного бюджета на их деятельность, фактический размер использованных средств, штатную и фактическую численность сотрудников и размер их зарплаты. Полномочия ВСК делать соответствующие запросы предусмотрены Законом «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Итак, Комиссия направила соответствующие обращения в СБУ, Офис Генпрокурора, Нацполицию, ГБР, НАБУ, Государственную аудиторскую службу и Минфин, Счетную палату, а также в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд.

Все эти органы в определенный законом срок предоставили запрашиваемую информацию в полном объеме – кроме ВАКС.

ВСК 31 июля направила в ВАКС обращение относительно предоставления информации общего характера с такими вопросами: какое количество судей, которые фактически работали в составе ВАКС, какая сумма средств фактически была взыскана в госбюджет в результате выполнения решений ВАКС и какие расходы на обеспечение деятельности ВАКС из госбюджета были за прошлые годы. Аналогичные обращения были направлены во все правоохранительные органы и Верховный Суд.

На указанное обращение, как указывает ВСК, Антикорсуд запрашиваемую информацию не предоставил, а следовательно, Комиссия повторно обратилась к ВАКС 25 августа 2025 года.

Однако, недавно в медиа появилось заявление ВАКС о том, что путем таких запросов о бюджетных расходах Комиссия Верховной Рады «давит на ВАКС». В частности, «давлением» в ВАКС назвали вопросы относительно расходов из бюджета, направленных на содержание ВАКС, имущества и средств, взысканных ВАКС в доход государства, а также обеспечение судей ВАКС охраной.

Глава ВСК Сергей Власенко прокомментировал эти обвинения. С полным текстом комментария главы ВСК можно ознакомиться на сайте ВСК.

Как заметил Сергей Власенко, «только руководство ВАКС демонстрирует предвзятое отношение к работе Комиссии, что проявляется в игнорировании законных требований относительно предоставления информации на официальные запросы».

Он подчеркнул, что Комиссия ни разу не вмешивалась в рассмотрение конкретных судебных производств, которые находятся на рассмотрении в ВАКС, и не запрашивала информацию относительно их фигурантов. «Обращения Комиссии касались исключительно вопросов организации работы и итогов деятельности ВАКС», — отметил он.

В частности, в запросах речь шла об использовании средств бюджета на государственную охрану судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В соответствии с Законом «О Высшем антикоррупционном суде», государственная охрана Украины должна предоставляться не всем судьям ВАКС. Так, ч. 2 статьи 10 указанного закона определяет: «Судье Высшего антикоррупционного суда, а в случае необходимости по его заявлению также членам его семьи, предоставляется круглосуточная охрана. По заявлению судьи Высшего антикоррупционного суда осуществляется круглосуточная охрана личного или служебного жилья судьи».

А следовательно, Комиссия направила обращение в ВАКС как суд первой инстанции и Апелляционной палаты ВАКС с просьбой проинформировать Комиссию: на каком основании и сколько судей ВАКС пользуются государственной охраной.

Как отметил Сергей Власенко, «Комиссия ожидала прозрачного взаимодействия с ВАКС по этому вопросу. Однако, глава ВАКС и и. о. обязанности главы Апелляционной палаты ВАКС предоставили на указанное обращение Комиссии идентичные (две трети текста переписаны слово в слово) ответы: отказ в предоставлении информации».

ВСК повторно направила 19 сентября в ВАКС и Апелляционную палату ВАКС запрос относительно соблюдения положений норм действующего законодательства о порядке предоставления государственной охраны судьям ВАКС.

«Однако, вместо предоставления ответов на законные требования Комиссии, в средствах массовой информации начала появляться систематическая информация, что якобы Комиссия осуществляет давление на ВАКС, что не соответствует действительности, поскольку Комиссия действует исключительно на основаниях, в пределах и способом, определенным действующим законодательством», — заметил глава ВСК.

Глава ВСК отметил, что ВСК были направлены запросы и в другие органы государственной власти, правоохранительных и судебных, с просьбой предоставить информацию о различных аспектах их деятельности и финансового обеспечения, численности.

Кроме того, сам же ВАКС в своих отчетах неоднократно ссылался на данные относительно наполнения Государственного бюджета Украины как на свои достижения и эффективные результаты деятельности, однако на вопрос Комиссии относительно конкретных результатов и соблюдения требований законодательства отказался предоставлять информацию.

«Подчеркиваю: речь идет не об «удовлетворении любопытства», а об обязанности, прямо предусмотренной действующим законодательством, в частности Законом Украины «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Руководство ВАКС обязано предоставлять запрашиваемую информацию Комиссии, и никакие субъективные «оценки» со стороны руководства ВАКС этого факта не меняют», — отметил глава ВСК.

В соответствии с пунктом 1, 2 части 1 ст. 12 Закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», Комиссия имеет право получать необходимую для своей деятельности информацию, документы, материалы и другие сведения, которые касаются предмета расследования. Комиссия имеет право получать информацию, которая составляет государственную или другую охраняемую законом тайну, в порядке, установленном законом, знакомиться с документами, которые касаются предмета расследования, получать их копии.

«Комиссия осуществляет расследование в отношении всех правоохранительных и судебных органов, а не только ВАКС или НАБУ, несмотря на систематические манипулятивные заявления отдельных представителей общественности о якобы предвзятом отношении именно к этим органам. Я, как Глава Комиссии, неоднократно призывал и призываю представителей общественного сектора приобщаться к работе Комиссии в качестве экспертов и способствовать ее деятельности открыто и прозрачно относительно всех органов. К сожалению, известные «антикоррупционеры» не делегировали по неизвестным причинам для работы с Комиссией никаких своих «экспертов», — заметил глава ВСК.

«Следовательно, ВАКС фактически оказывает противодействие деятельности Комиссии. Такое противодействие осуществляется, в частности, с использованием средств массовой информации, которые с нарушением журналистских стандартов, публикуют однобокую информацию, не обращаясь к Комиссии за комментарием относительно предоставления своего видения ситуации и получения официальной позиции Комиссии.

Такие проявления противодействия ВАКС деятельности Комиссии могут свидетельствовать о попытках скрыть информацию от Верховной Рады Украины и (или) преднамеренном затягивании времени с целью замаскировать нарушения законодательства», — подчеркнул Сергей Власенко.

Итак, как сообщает глава ВСК, Комиссия в ближайшее время направит запрос в ВАКС относительно того, каким способом судьям ВАКС предоставляются квартиры (служебное жилье), которое со временем приватизируется судьями ВАКС.

«Комиссия имеет информацию, что некоторые судьи ВАКС получили в собственность квартиры с нарушением порядка. Очевидно, что, например, попытка выделить две квартиры на семью одного судьи выглядит как очевидное проявление коррупции, что является предметом расследования Комиссии», — отметил Сергей Власенко.

«Комиссия и в дальнейшем будет осуществлять свои полномочия и проводить расследования фактов коррупции, в том числе в судах, независимо от любых манипулятивных заявлений или клеветы о якобы давлении на кого-то. Если же таким способом ВАКС пытается скрыть коррупцию внутри системы – это ему не удастся.

Подчеркиваю, что возможные факты коррупции в деятельности ВАКС, как и в других правоохранительных и судебных органах, являются предметом расследования Комиссии, поскольку, в соответствии с задачами, оно включает системный анализ коррупционных рисков в сфере судопроизводства, оценку эффективности функционирования специализированного органа и изучение возможного влияния или координации действий заинтересованных лиц. Хотя Комиссия не вмешивается в конкретные судебные дела, она уполномочена проверять организационные аспекты работы суда, кадровые решения, административное управление и наличие конфликтов интересов, а также определять системные недостатки, которые могут приводить к безнаказанности или общественному резонансу.

Кроме того, выявленные проблемы в деятельности ВАКС, правоохранительных и судебных органах, могут служить основанием для подготовки предложений к законодательству, направленных на повышение прозрачности, ответственности и независимости Суда, что непосредственно влияет на эффективность борьбы с коррупцией и доверие общества к антикоррупционной инфраструктуре.

Призываем ВАКС не заниматься манипуляциями, а начать помогать Комиссии реально бороться с коррупцией, в том числе и внутри системы правоохранительных и судебных органов, потому что борьба с коррупцией сегодня является одной из самых важных задач Украинского Государства и каждого гражданина Украины» – подытожил глава Временной следственной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.