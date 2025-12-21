Закупи на Різдво та Новий рік у Європі: як працюватимуть магазини в Польщі та Німеччині

У грудні магазини працюють зі скороченим режимом у святкові дні, а деякі заклади залишаються відкритими.

Напередодні зимових свят багато людей планують покупки, подарунки та святкові закупи. Проте на свята графік роботи магазинів в Польщі та Німеччині суттєво змінюється через законодавчу заборону торгівлі у святкові дні.

У Польщі

Як пише lodznow, 14 та 21 грудня є торговими неділями. У ці дні торгові центри, супермаркети та інші магазини працюють, щоб дозволити підготуватися до свят.

24 грудня (Вігілія) магазини працюють у скороченому режимі — приблизно до 14:00. 25 та 26 грудня (Різдво та другий день Різдва) більшість магазинів, торгових центрів і супермаркетів зачинені.

31 грудня, напередодні Нового року, магазини також працюють у скороченому режимі: більшість зачиняються близько 13:00, хоча деякі можуть бути відкриті до 18:00. 1 січня, у Новий рік, магазини не працюють.

Незважаючи на обмеження, деякі заклади працюють і у свята: продуктові крамниці на автозаправках, аптеки, деякі пекарні, невеликі магазини, сувенірні лавки, а також супермаркети при вокзалах чи аеропортах.

У Німеччині

Як пише ukrainian_people_in_germany, 24 грудня 2025 (Середа — Святвечір) магазини працюють до 14:00.

25 та 26 грудня 2025 (Четвер та П’ятниця — перший та другий Різдвяні дні) магазини зачинені.

31 грудня 2025 (Середа — напередодні Нового року) магазини працюють, але режим відрізняється залежно від філії та федеральної землі. Деякі закриваються о 14:00, інші — о 16:00, 18:00 або 20:00.

1 січня 2026 (Четвер — Новий рік) магазини зачинені.

6 січня 2026 (Вівторок — Свято Трьох Волхвів) є вихідним днем лише в землях Baden-Württemberg, Bayern та Sachsen-Anhalt. В інших регіонах магазини працюють у звичайному режимі.

Цілодобові об’єкти, як-от дежурні аптеки та автозаправки, зазвичай працюють цілодобово. У різдвяні дні на окремих АЗС можливі невеликі перерви.

