  1. В мире

Закупки на Рождество и Новый год в Европе: как будут работать магазины в Польше и Германии

14:29, 21 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В декабре магазины работают по сокращенному графику в праздничные дни, а некоторые заведения остаются открытыми.
Закупки на Рождество и Новый год в Европе: как будут работать магазины в Польше и Германии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В преддверии зимних праздников многие люди планируют покупки, подарки и праздничные закупки. Однако на праздники график работы магазинов в Польше и Германии существенно меняется из-за законодательного запрета торговли в праздничные дни.

В Польше

Как пишет lodznow, 14 и 21 декабря являются торговыми воскресеньями. В эти дни торговые центры, супермаркеты и другие магазины работают, чтобы позволить подготовиться к праздникам.

24 декабря (Сочельник) магазины работают в сокращенном режиме — примерно до 14:00. 25 и 26 декабря (Рождество и второй день Рождества) большинство магазинов, торговых центров и супермаркетов закрыты.

31 декабря, в канун Нового года, магазины также работают в сокращенном режиме: большинство закрываются около 13:00, хотя некоторые могут быть открыты до 18:00. 1 января, в Новый год, магазины не работают.

Несмотря на ограничения, некоторые заведения работают и в праздники: продуктовые магазины на автозаправках, аптеки, некоторые пекарни, небольшие магазины, сувенирные лавки, а также супермаркеты при вокзалах или аэропортах.

В Германии

Как пишет ukrainian_people_in_germany, 24 декабря 2025 (среда — Сочельник) магазины работают до 14:00.

25 и 26 декабря 2025 года (четверг и пятница — первый и второй рождественские дни) магазины закрыты.

31 декабря 2025 (среда — канун Нового года) магазины работают, но режим отличается в зависимости от филиала и федеральной земли. Некоторые закрываются в 14:00, другие — в 16:00, 18:00 или 20:00.

1 января 2026 (четверг — Новый год) магазины закрыты.

6 января 2026 (вторник — Праздник Трех Волхвов) является выходным днем только в землях Baden-Württemberg, Bayern и Sachsen-Anhalt. В других регионах магазины работают в обычном режиме.

Круглосуточные объекты, такие как дежурные аптеки и автозаправки, обычно работают круглосуточно. В рождественские дни на отдельных АЗС возможны небольшие перерывы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

продукты Новый год Рождество свято граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]