Закупки на Рождество и Новый год в Европе: как будут работать магазины в Польше и Германии

В преддверии зимних праздников многие люди планируют покупки, подарки и праздничные закупки. Однако на праздники график работы магазинов в Польше и Германии существенно меняется из-за законодательного запрета торговли в праздничные дни.

В Польше

Как пишет lodznow, 14 и 21 декабря являются торговыми воскресеньями. В эти дни торговые центры, супермаркеты и другие магазины работают, чтобы позволить подготовиться к праздникам.

24 декабря (Сочельник) магазины работают в сокращенном режиме — примерно до 14:00. 25 и 26 декабря (Рождество и второй день Рождества) большинство магазинов, торговых центров и супермаркетов закрыты.

31 декабря, в канун Нового года, магазины также работают в сокращенном режиме: большинство закрываются около 13:00, хотя некоторые могут быть открыты до 18:00. 1 января, в Новый год, магазины не работают.

Несмотря на ограничения, некоторые заведения работают и в праздники: продуктовые магазины на автозаправках, аптеки, некоторые пекарни, небольшие магазины, сувенирные лавки, а также супермаркеты при вокзалах или аэропортах.

В Германии

Как пишет ukrainian_people_in_germany, 24 декабря 2025 (среда — Сочельник) магазины работают до 14:00.

25 и 26 декабря 2025 года (четверг и пятница — первый и второй рождественские дни) магазины закрыты.

31 декабря 2025 (среда — канун Нового года) магазины работают, но режим отличается в зависимости от филиала и федеральной земли. Некоторые закрываются в 14:00, другие — в 16:00, 18:00 или 20:00.

1 января 2026 (четверг — Новый год) магазины закрыты.

6 января 2026 (вторник — Праздник Трех Волхвов) является выходным днем только в землях Baden-Württemberg, Bayern и Sachsen-Anhalt. В других регионах магазины работают в обычном режиме.

Круглосуточные объекты, такие как дежурные аптеки и автозаправки, обычно работают круглосуточно. В рождественские дни на отдельных АЗС возможны небольшие перерывы.

