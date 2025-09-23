У США правоохоронці опублікували відео затримання нелегалів під музику з Покемонів

Департамент внутрішньої безпеки поділився відео рейдів у стилі Pokemon.

Департамент внутрішньої безпеки опублікував відео затримання нелегалів (рейди ICE) разом із кліпами та музикою з пісні-заставки до Pokemon.

У збірці кадрів, яку розмістили у соцмережах 22 вересня, можна побачити, як агенти з виконання закону заарештовують людей, а між цим вставлені фрагменти популярного аніме.

Хвилинне відео, підписане «Gotta Catch ‘em All!» («Треба зловити їх усіх!»), завершується картками Pokemon, на яких зображені заарештовані люди та їхні злочини.

