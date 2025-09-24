Практика судів
У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт

14:02, 24 вересня 2025
Але спрощення не буде поширюватися на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14023-1 про внесення змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Ним, як анонсувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко, планується «скасувати акти виконаних робіт». «Урядовий законопроект скасовує обов’язкове підписання акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами. Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік» – зазначила Юлія Свириденко.

Урядовий законопроект є альтернативним до того, який подав голова Комітету ВР з податкової політики Данило Гетманцев.

Він розповів, що комітет провів робочу групу щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг (законопроекти 14023 і 14023-1).

«Бізнес неодноразово звертався до Комітету з проханням про перегляд вимог до оформлення первинних документів.

З одного боку, оформлення і пересилка актів лягають на плечі підприємців, відволікаючи їх від основної задачі – підприємницької діяльності. Але з іншого боку, саме підписання актів наданих послуг є інструментом захисту інтересів замовника. Тому важливо було залишити суб’єктам господарювання право вибору способу оформлення первинних документів, який найкраще відповідатиме потребам конкретного підприємства з точки зору його бізнес-процесів і договірних ризиків.

Саме тому було вирішено підтримувати мій законопроект 14023, який, на відміну від урядового проекту, надає суб’єктам господарювання право передбачити при укладенні договору спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг», зазначив Гетманцев.

Законопроектом 14023 пропонується внести зміни до статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою надання суб’єктам господарювання права передбачати при укладенні договору спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.

Зокрема, передбачається, що під час оформлення акту наданих послуг такі реквізити як посада, прізвище та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги, не є обов’язковими за умови, що такий порядок оформлення первинних документів передбачено договором і вартість наданих послуг була оплачена замовником у повному обсязі у безготівковій формі.

При цьому пропонується встановити, що зазначені положення не поширюються на вимоги до оформлення первинних документів з надання послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів, для яких зберігаються чинні вимоги до оформлення первинних документів.

Автор: Наталя Мамченко

