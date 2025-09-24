Практика судов
В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

14:02, 24 сентября 2025
Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.
В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14023-1 о внесении изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Им, как анонсировала премьер-министр Юлия Свириденко, планируется «отменить акты выполненных работ». «Правительственный законопроект отменяет обязательное подписание акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами. Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации на уровне 20,2 млрд грн в год», — отметила Юлия Свириденко.

Правительственный законопроект является альтернативным тому, который подал глава Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев.

Он рассказал, что комитет провел рабочую группу по упрощению оформления первичных документов по оказанию услуг (законопроекты 14023 и 14023-1).

«Бизнес неоднократно обращался в Комитет с просьбой о пересмотре требований к оформлению первичных документов.

С одной стороны, оформление и пересылка актов ложатся на плечи предпринимателей, отвлекая их от основной задачи — предпринимательской деятельности. Но с другой стороны, именно подписание актов оказанных услуг является инструментом защиты интересов заказчика. Поэтому важно было оставить субъектам хозяйствования право выбора способа оформления первичных документов, который будет наилучшим образом соответствовать потребностям конкретного предприятия с точки зрения его бизнес-процессов и договорных рисков.

Именно поэтому было решено поддерживать мой законопроект 14023, который, в отличие от правительственного проекта, предоставляет субъектам хозяйствования право предусмотреть при заключении договора упрощенный порядок оформления первичных документов по оказанию услуг», — отметил Гетманцев.

Законопроектом 14023 предлагается внести изменения в статью 9 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» с целью предоставления субъектам хозяйствования права предусматривать при заключении договора упрощенный порядок оформления первичных документов по оказанию услуг.

В частности, предусматривается, что при оформлении акта оказанных услуг такие реквизиты, как должность, фамилия и/или личная подпись лица, ответственного за осуществление хозяйственной операции со стороны заказчика услуги, не являются обязательными при условии, что такой порядок оформления первичных документов предусмотрен договором и стоимость оказанных услуг была оплачена заказчиком в полном объеме в безналичной форме.

При этом предлагается установить, что указанные положения не распространяются на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств, для которых сохраняются действующие требования к оформлению первичных документов.

Автор: Наталя Мамченко

законопроект налоговая документы

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
