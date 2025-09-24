Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

Джерело фото: Дмитро Наталуха / Facebook

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 14062 про скринінг прямих іноземних інвестицій. Ним пропонується убезпечити українські підприємства у стратегічних сферах від встановлення контролю над ними з боку іноземних інвесторів, запровадити оцінку впливу іноземних інвестицій на національні інтереси та безпеку, а також врахувати фактори доброчесності та надійності інвестора.

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати з фракції «Слуги народу» на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань економічної розвитку Дмитром Наталухою. Серед співавторів – Олексій Мовчан, Ігор Марчук, Ганна Лічман та Богдан Кицак.

Як вказують автори, законопроект спрямований на регулювання здійснення прямих іноземних інвестицій у операторів критичної інфраструктури, у суб’єкти господарювання, які здійснюють користування надрами, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, які займаються товарами військового призначення та товарами подвійного використання.

Законопроект визначає порядок проведення скринінгу інвестицій та наступного моніторингу таких інвестицій з метою захисту національної безпеки та національних інтересів України.

Скринінг (перевірка) прямих іноземних інвестицій – це державний механізм контролю, що має на меті відстеження припливу інвестицій у певні (або всі) галузі та блокувати ті операції, які потенційно несуть ризик національним інтересам, безпеці тощо.

Як будуть скрінити іноземних інвесторів

Отже, Мінекономіки буде проводити скринінг прямих іноземних інвестицій та приймати рішення щодо погодження, погодження за певних умов чи відмови у вчиненні правочину, спрямованого на здійснення прямих іноземних інвестицій. Також Міністерство економіки має проводити моніторинг даних щодо іноземних інвесторів, які здійснили прямі іноземні інвестиції у суб’єкти скринінгу, і вести Реєстр іноземних інвесторів.

Пропонується створити при Мінекономіки колегіальний консультативно-дорадчий орган з питань скринінгу прямих іноземних інвестицій – Комісію з питань оцінки впливу прямих іноземних інвестицій.

До складу Комісії будуть входити щонайменше по одному представнику від:

Служби безпеки України (з правом дорадчого голосу)

Служби зовнішньої розвідки України (з правом дорадчого голосу)

МЗС.

Комісія залучає щонайменше одного представника секторального органу у сфері захисту критичної інфраструктури при розгляді питань, які стосуються здійснення прямих іноземних інвестицій у відповідний сектор.

Порядок створення, персональний та кількісний склад, форма роботи, порядок прийняття рішень Комісії визначається Кабміном.

До повноважень Комісії належить:

розгляд та аналіз поданих документів іноземних інвесторів з метою встановлення підстав для проведення скринінгу прямих іноземних інвестицій;

підготовка рішень про скринінг прямої іноземної інвестиції, відмови в погодженні у здійсненні прямих іноземних інвестицій, а також висновків про ризики, що пов’язані із змінами в структурі власності іноземного інвестора.

Скринінгу підлягають прямі іноземні інвестиції:

в суб’єкти господарювання, які є операторами критичної інфраструктури, які здійснюють управління об’єктом критичної інфраструктури, внесеного до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури. Інформація про приналежність суб’єкта господарювання до операторів критичної інфраструктури надається іноземному інвестору на запит Мінекономіки, через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

в суб’єкти господарювання, які здійснюють користування металічними рудами та неметалічними корисними копалинами, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави. Перелік металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави визначається Кабміном.

в суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з розробки, виробництва, модернізації, ремонту, транспортування, утилізації та торгівлі товарами військового призначення та товарами подвійного використання.

Здійснення прямих іноземних інвестицій у суб’єкти скринінгу прямих іноземних інвестицій можливе лише після прийняття рішення щодо погодження або погодження за певних умов у вчиненні правочину, спрямованого на здійснення прямих іноземних інвестицій Мінекономіки, за результатами проведення скринінгу.

Не можуть бути погоджені правочини на здійснення прямих іноземних інвестицій з боку іноземних інвесторів, щодо яких має місце:

наявність на момент звернення або впродовж 2 років, що передували такому зверненню, у складі статутного капіталу юридичної особи-інвестора частки з прямими іноземними інвестиціями, що походять з РФ, а також з держави або пов'язані з державою, до якої застосовано санкції або санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна;

приналежність на момент звернення або впродовж 2-х років, що передували такому зверненню фізичної особи-інвестора чи учасника (засновника, кінцевого бенефіціарного власника) юридичної особи-інвестора до осіб, щодо яких застосовані санкції;

наявність на момент звернення або впродовж 2-х років, що передували такому зверненню у фізичної особи – іноземного інвестора чи учасника (засновника, кінцевого бенефіціарного власника) юридичної особи – іноземного інвестора громадянства РФ;

наявність на момент звернення або впродовж 2-х років, що передували такому зверненню у фізичної особи – іноземного інвестора чи учасника (засновника, кінцевого бенефіціарного власника) юрособи – іноземного інвестора прямого чи опосередкованого майнового інтересу щодо РФ.

У разі подання іноземним інвестором неповної, недостовірної інформації, внаслідок чого прийнято рішення про погодження правочину на здійснення прямої іноземної інвестиції, до іноземного інвестора застосовується санкція у вигляді заборони права голосу, який він набув внаслідок вчинення правочину, та позбавлення права на отримання частки прибутку (дивідендів) з моменту вчинення правочину, а сам правочин підлягає визнанню недійсним.

Також Мінекономіки буде проводити моніторинг інвестицій, який включає:

внесення (актуалізація) даних щодо іноземного інвестора у Реєстр іноземних інвесторів;

відслідковування та аналіз змін структури власності іноземного інвестора;

аналіз інформації про наявність чи відсутність обмежень, інших відомостей, визначених урядом.

Механізм – як у ЄС

Депутати вказують, що такий механізм існує в ЄС – його передбачає Регламент (ЄС) 2019/452. При підготовці законопроекту були проаналізовані національні закони Польщі, Нідерландів, Данії, Румунії, Норвегії, Словаччини, Чехії та інших.

Як свідчить міжнародний досвід, скринінг та моніторинг таких інвестицій здійснюється з метою уникнення концентрації іноземного капіталу у визначених секторах економіки з огляду на національні інтереси та безпеку.

Певні країни ЄС здійснюють скринінг не лише іноземних інвестицій, але й вітчизняних.

У низці країн-членів ЄС мінекономіки є уповноваженим органом, відповідальним за проведення процедури скринінгу іноземних інвестицій, натомість рішення щодо погодження або відмови у здійсненні іноземних інвестицій приймається на рівні уряду або Президента.

У США діє Комітет з іноземних інвестицій (CFIUS), що є міжвідомчим органом, який має повноваження щодо скринінгу та оцінки інвестицій, що можуть призвести до контролю над активами американських підприємств (у тому числі повноваження Комісії поширюється на здійснення контролю за діяльністю нерезидентів в США).

В Україні наразі відсутній механізм визначення ризику здійснення іноземних інвестицій щодо захисту національної безпеки України та національних інтересів. При цьому Україна має чимало причин для впровадження механізму скринінгу, оскільки вже зіткнулася з наслідками того, що агресивний капітал володіє і контролює найважливіші підприємства та галузі.

«Введення в Україні воєнного стану зумовлює необхідність державного втручання з метою регулювання питання надання іноземним інвесторам доступу до чутливої інформації, контролю операторів критичної інфраструктури та об’єктів критичної інфраструктури тощо. Закріплення на законодавчому рівні механізму скринінгу іноземних інвестицій має на меті встановлення єдиних та прозорих правил гри для іноземних інвесторів», вказують депутати.

Автор: Наталя Мамченко

