Иностранных инвесторов смогут проверять на добропорядочность и соответствие национальным интересам Минэкономики и комиссия с представителями СБУ, СВР и МИД

Иностранных инвесторов в важные отрасли будут оценивать на предмет их влияния на национальную безопасность Украины – группа народных депутатов от «Слуги народа» из экономического комитета зарегистрировала законопроект.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14062 о скрининге прямых иностранных инвестиций. Им предлагается обезопасить украинские предприятия в стратегических сферах от установления контроля над ними со стороны иностранных инвесторов, ввести оценку влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность, а также учесть факторы добропорядочности и надежности инвестора.

Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты из фракции «Слуги народа» во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой. Среди соавторов – Алексей Мовчан, Игорь Марчук, Анна Личман и Богдан Кицак.

Как указывают авторы, законопроект направлен на регулирование осуществления прямых иностранных инвестиций в операторов критической инфраструктуры, в субъекты хозяйствования, которые осуществляют пользование недрами, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, которые занимаются товарами военного назначения и товарами двойного использования.

Законопроект определяет порядок проведения скрининга инвестиций и последующего мониторинга таких инвестиций с целью защиты национальной безопасности и национальных интересов Украины.

Скрининг (проверка) прямых иностранных инвестиций – это государственный механизм контроля, который имеет целью отслеживание притока инвестиций в определенные (или все) отрасли и блокирование тех операций, которые потенциально несут риск национальным интересам, безопасности и т. д.

Как будут скринить иностранных инвесторов

Итак, Минэкономики будет проводить скрининг прямых иностранных инвестиций и принимать решения о согласовании, согласовании при определенных условиях или отказе в совершении сделки, направленной на осуществление прямых иностранных инвестиций. Также Министерство экономики должно проводить мониторинг данных относительно иностранных инвесторов, которые осуществили прямые иностранные инвестиции в субъекты скрининга, и вести Реестр иностранных инвесторов.

Предлагается создать при Минэкономики коллегиальный консультативно-совещательный орган по вопросам скрининга прямых иностранных инвестиций – Комиссию по вопросам оценки влияния прямых иностранных инвестиций.

В состав Комиссии будут входить по меньшей мере по одному представителю от:

Службы безопасности Украины (с правом совещательного голоса)

Службы внешней разведки Украины (с правом совещательного голоса)

МИД.

Комиссия привлекает по меньшей мере одного представителя секторального органа в сфере защиты критической инфраструктуры при рассмотрении вопросов, которые касаются осуществления прямых иностранных инвестиций в соответствующий сектор.

Порядок создания, персональный и количественный состав, форма работы, порядок принятия решений Комиссии определяется Кабмином.

К полномочиям Комиссии относится:

рассмотрение и анализ поданных документов иностранных инвесторов с целью установления оснований для проведения скрининга прямых иностранных инвестиций;

подготовка решений о скрининге прямой иностранной инвестиции, отказе в согласовании в осуществлении прямых иностранных инвестиций, а также заключений о рисках, которые связаны с изменениями в структуре собственности иностранного инвестора.

Скринингу подлежат прямые иностранные инвестиции:

в субъекты хозяйствования, которые являются операторами критической инфраструктуры, которые осуществляют управление объектом критической инфраструктуры, внесенного в Реестр объектов критической инфраструктуры. Информация о принадлежности субъекта хозяйствования к операторам критической инфраструктуры предоставляется иностранному инвестору по запросу Минэкономики, через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

в субъекты хозяйствования, которые осуществляют пользование металлическими рудами и неметаллическими полезными ископаемыми, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства. Перечень металлических руд и неметаллических полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства, определяется Кабмином.

в субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по разработке, производству, модернизации, ремонту, транспортировке, утилизации и торговле товарами военного назначения и товарами двойного использования.

Осуществление прямых иностранных инвестиций в субъекты скрининга прямых иностранных инвестиций возможно только после принятия решения о согласовании или согласовании при определенных условиях в совершении сделки, направленной на осуществление прямых иностранных инвестиций Минэкономики, по результатам проведения скрининга.

Не могут быть согласованы сделки на осуществление прямых иностранных инвестиций со стороны иностранных инвесторов, относительно которых имеет место:

наличие на момент обращения или в течение 2 лет, которые предшествовали такому обращению, в составе уставного капитала юридического лица-инвестора доли с прямыми иностранными инвестициями, которые происходят из РФ, а также из государства или связаны с государством, к которому применены санкции или санкции согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, других международных организаций, членом которых является Украина;

принадлежность на момент обращения или в течение 2-х лет, которые предшествовали такому обращению, физического лица-инвестора или участника (учредителя, конечного бенефициарного собственника) юридического лица-инвестора к лицам, относительно которых применены санкции;

наличие на момент обращения или в течение 2-х лет, которые предшествовали такому обращению, у физического лица – иностранного инвестора или участника (учредителя, конечного бенефициарного собственника) юридического лица – иностранного инвестора гражданства РФ;

наличие на момент обращения или в течение 2-х лет, которые предшествовали такому обращению, у физического лица – иностранного инвестора или участника (учредителя, конечного бенефициарного собственника) юрлица – иностранного инвестора прямого или опосредованного имущественного интереса относительно РФ.

В случае предоставления иностранным инвестором неполной, недостоверной информации, вследствие чего принято решение о согласовании сделки на осуществление прямой иностранной инвестиции, к иностранному инвестору применяется санкция в виде запрета права голоса, которое он приобрел вследствие совершения сделки, и лишения права на получение доли прибыли (дивидендов) с момента совершения сделки, а сама сделка подлежит признанию недействительной.

Также Минэкономики будет проводить мониторинг инвестиций, который включает:

внесение (актуализация) данных относительно иностранного инвестора в Реестр иностранных инвесторов;

отслеживание и анализ изменений структуры собственности иностранного инвестора;

анализ информации о наличии или отсутствии ограничений, других сведений, определенных правительством.

Механизм – как в ЕС

Депутаты указывают, что такой механизм существует в ЕС – его предусматривает Регламент (ЕС) 2019/452. При подготовке законопроекта были проанализированы национальные законы Польши, Нидерландов, Дании, Румынии, Норвегии, Словакии, Чехии и других.

Как свидетельствует международный опыт, скрининг и мониторинг таких инвестиций осуществляется с целью избежания концентрации иностранного капитала в определенных секторах экономики с учетом национальных интересов и безопасности.

Определенные страны ЕС осуществляют скрининг не только иностранных инвестиций, но и отечественных.

В ряде стран-членов ЕС минэкономики является уполномоченным органом, ответственным за проведение процедуры скрининга иностранных инвестиций, в то время как решение о согласовании или отказе в осуществлении иностранных инвестиций принимается на уровне правительства или Президента.

В США действует Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), который является межведомственным органом, имеющим полномочия по скринингу и оценке инвестиций, которые могут привести к контролю над активами американских предприятий (в том числе полномочия Комиссии распространяются на осуществление контроля за деятельностью нерезидентов в США).

В Украине сейчас отсутствует механизм определения риска осуществления иностранных инвестиций относительно защиты национальной безопасности Украины и национальных интересов. При этом Украина имеет немало причин для внедрения механизма скрининга, поскольку уже столкнулась с последствиями того, что агрессивный капитал владеет и контролирует важнейшие предприятия и отрасли.

«Введение в Украине военного положения обуславливает необходимость государственного вмешательства с целью регулирования вопроса предоставления иностранным инвесторам доступа к чувствительной информации, контроля операторов критической инфраструктуры и объектов критической инфраструктуры и т. д. Закрепление на законодательном уровне механизма скрининга иностранных инвестиций имеет целью установление единых и прозрачных правил игры для иностранных инвесторов», – указывают депутаты.

Автор: Наталя Мамченко

