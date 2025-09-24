Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, как после возникновения налогового долга производится описание имущества

11:24, 24 сентября 2025
Отказ налогоплательщика подписать акт описания имущества не отменяет налоговый залог — такое имущество все равно считается обремененным налоговым залогом.
Налоговая служба предоставила разъяснение о порядке действий после возникновения налогового долга. В частности, речь идет о процедуре описания имущества налогоплательщика, которое может быть использовано для погашения задолженности перед бюджетом.

Налоговики рассказывают, что согласно п. 89.1 НКУ право налогового залога возникает:

в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной налогоплательщиком в налоговой декларации, – со дня, следующего за последним днем ​​указанного срока (пп. 89.1.1 НКУ);

в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной контролирующим органом, – со дня возникновения налогового долга (пп. 89.1.2 НКУ);

в случае, определенном в п. 100.11 НКУ, – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке денежных обязательств.

Согласно п. 89.3 НКУ имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания.

В акт описания включается ликвидное имущество, которое может быть использовано как источник погашения налогового долга.

Описание имущества в налоговый залог осуществляется на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, предъявляемого налогоплательщику, имеющему налоговый долг.

Акт описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, составляется налоговым управляющим в порядке и по форме, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализование государственной финансовой политики.

Отказ налогоплательщика от заключения акта описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, не освобождает такого налогоплательщика от распространения права налогового залога на описанное имущество. В таком случае описание осуществляется в присутствии не менее двух понятых.

налоговая

