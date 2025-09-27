Средняя зарплата для расчета пенсий в августе снизилась до 19,8 тысяч грн

В Украине утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсий за август.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии. За август 2025 года он составил 19 813 гривен 71 копейку.

Средние показатели зарплат в 2025 году, с которых уплачивались взносы:

• январь — 18 660 грн 32 коп.;

• февраль — 18 589 грн 38 коп.;

• март — 19 430 грн 52 коп.;

• апрель — 19 856 грн 19 коп.;

• май — 20 355 грн 40 коп.;

• июнь — 22 336 грн 81 коп.;

• июль — 20 455 грн 65 коп.;

• август — 19 813 грн 71 коп.

Полученные данные используются для расчета пенсионных выплат гражданам.

