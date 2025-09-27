Середня зарплата для обчислення пенсій у серпні знизилася до 19,8 тисяч грн

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії. За серпень 2025 року він становить 19 813 гривень 71 копійка.
Середні показники зарплат у 2025 році, з яких сплачувалися внески:
Отримані дані використовуються для обчислення пенсійних виплат громадянам.
