Середня зарплата для обчислення пенсій у серпні знизилася до 19,8 тисяч грн

В Україні затвердили показник середньої зарплати для обчислення пенсій за серпень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії. За серпень 2025 року він становить 19 813 гривень 71 копійка.

Середні показники зарплат у 2025 році, з яких сплачувалися внески:

січень — 18 660 грн 32 коп.;

лютий — 18 589 грн 38 коп.;

березень — 19 430 грн 52 коп.;

квітень — 19 856 грн 19 коп.;

травень — 20 355 грн 40 коп.;

червень — 22 336 грн 81 коп.;

липень — 20 455 грн 65 коп.;

серпень — 19 813 грн 71 коп.

Отримані дані використовуються для обчислення пенсійних виплат громадянам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.