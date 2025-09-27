Практика судов
  1. В Украине

Совершение моббинга, установленного судом: какие выплаты начисляют

10:33, 27 сентября 2025
Работник, уволенный за нарушение работодателем трудового законодательства или моббинг, должен получить выходное пособие не менее трехмесячного среднего заработка.
Совершение моббинга, установленного судом: какие выплаты начисляют
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Факт моббинга, подтверждённый в судебном порядке, имеет для работодателя финансовые последствия. Работнику, который подвергся унижениям и давлению, полагаются компенсационные выплаты.

Восточное межрегиональное управление Гоструда отмечает, что в случае повреждения здоровья работника, причиной которого стал моббинг (травля), факт которого подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу, причинённый вред возмещается в размере понесённых расходов на лечение.

Также, ст. 237-1 КЗоТ предусматривает возмещение работодателем морального вреда работнику в случае, если нарушение его законных прав, в том числе вследствие дискриминации, моббинга (травли), факт которого подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу, привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни. Порядок возмещения морального вреда определяется законодательством.

Работник, согласно ч. 3 ст. 38 КЗоТ, имеет право в определённый им срок расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, если работодатель совершал моббинг (травлю) в отношении работника или не принимал мер по его прекращению, данный факт также должен быть подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу.

При прекращении трудового договора вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора, совершения моббинга (травли) в отношении работника или непринятия мер по его прекращению, то есть по основаниям, указанным в ч. 3 ст. 38 КЗоТ, работнику выплачивается выходное пособие в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трёхмесячного среднего заработка (ст. 44 КЗоТ).

Может ли руководитель быть уволен за совершение моббинга?

Руководитель может быть уволен за совершение моббинга на рабочем месте, что является дополнительным основанием для расторжения трудового договора по п. 1-2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ.

Это касается как непосредственного совершения моббинга, так и непринятия мер для его прекращения, независимо от формы проявления.

Такой факт должен быть подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу, сообщили в ведомстве 9 июня 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих ТЦК забрызгали газом на улице, а затем разбили им автомобиль – что решил суд

Житель Одесской области, который «контратаковал» представителей ТЦК и СП при попытке его задержания, получил штраф в размере 850 гривен.

В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право граждан на личный герб

Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, будет иметь право требовать прекращения такого использования – изменения в Гражданский кодекс.

«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

Минюст обнаружил прогресс в выполнении госорганами Дорожной карты по вопросам верховенства права – больше всего в сфере основополагающих прав человека

Также в Министерстве юстиции назвали прогрессом предоставление членам Общественного совета добропорядочности права полного доступа к материалам судейского досье.

Кто может стать новыми дисциплинарными инспекторами Высшего совета правосудия – список кандидатов

Действующие и бывшие сотрудники аппаратов Верховного Суда, апелляционных и местных судов, адвокат и ученый из Львова получили допуск к собеседованиям.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва