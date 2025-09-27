Совершение моббинга, установленного судом: какие выплаты начисляют

Работник, уволенный за нарушение работодателем трудового законодательства или моббинг, должен получить выходное пособие не менее трехмесячного среднего заработка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Факт моббинга, подтверждённый в судебном порядке, имеет для работодателя финансовые последствия. Работнику, который подвергся унижениям и давлению, полагаются компенсационные выплаты.

Восточное межрегиональное управление Гоструда отмечает, что в случае повреждения здоровья работника, причиной которого стал моббинг (травля), факт которого подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу, причинённый вред возмещается в размере понесённых расходов на лечение.

Также, ст. 237-1 КЗоТ предусматривает возмещение работодателем морального вреда работнику в случае, если нарушение его законных прав, в том числе вследствие дискриминации, моббинга (травли), факт которого подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу, привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни. Порядок возмещения морального вреда определяется законодательством.

Работник, согласно ч. 3 ст. 38 КЗоТ, имеет право в определённый им срок расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, если работодатель совершал моббинг (травлю) в отношении работника или не принимал мер по его прекращению, данный факт также должен быть подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу.

При прекращении трудового договора вследствие нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора, совершения моббинга (травли) в отношении работника или непринятия мер по его прекращению, то есть по основаниям, указанным в ч. 3 ст. 38 КЗоТ, работнику выплачивается выходное пособие в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее трёхмесячного среднего заработка (ст. 44 КЗоТ).

Может ли руководитель быть уволен за совершение моббинга?

Руководитель может быть уволен за совершение моббинга на рабочем месте, что является дополнительным основанием для расторжения трудового договора по п. 1-2 ч. 1 ст. 41 КЗоТ.

Это касается как непосредственного совершения моббинга, так и непринятия мер для его прекращения, независимо от формы проявления.

Такой факт должен быть подтверждён судебным решением, вступившим в законную силу, сообщили в ведомстве 9 июня 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.