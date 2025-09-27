Вчинення мобінгу, що встановлено судом: які виплати нараховують

Працівник, звільнений через порушення роботодавцем трудового законодавства або мобінг, має отримати вихідну допомогу не менше тримісячного середнього заробітку.

Факт мобінгу, підтверджений у судовому порядку, має для роботодавця фінансові наслідки. Працівникові, який зазнав принижень і тиску, належать компенсаційні виплати.

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi зазначає, що у разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.

Також, ст. 237-1 КЗпП передбачено відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.

Працівник, згідно з ч. 3 ст. 38 КЗпП, має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець чинив мобінг (цькування) стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, даний факт також має бути підтвердженим судовим рішенням, що набрало законної сили.

При припиненні трудового договору внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення, тобто з підстав, зазначених у ч. 3 ст. 38 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

Чи може керівник бути звільнений за вчинення мобінгу?

Керівник може бути звільнений за вчинення мобінгу на робочому місці, що є додатковою підставою для розірвання трудового договору за п. 1-2 ч. 1 ст. 41 КЗпП.

Це стосується як безпосереднього вчинення мобінгу, так і невжиття заходів для його припинення, незалежно від форми прояву.

Такий факт має бути підтверджений судовим рішенням, яке набуло законної сили, повідомили у відомстві 9 червня 2025 року.

