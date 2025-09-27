Практика судов
В Киевской области грузовик перевернулся в кювет: водитель госпитализирован

16:51, 27 сентября 2025
Водитель грузового автомобиля выехал на обочину и перевернулся в кювет.
В Фастовском районе на автодороге между селами Сосновка и Бышев произошла дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным полиции Киевской области, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся в кювет. В результате 51-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи открыли уголовное производство по факту ДТП по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Днепре оставили без изменений приговор водителю, который наехал на детей на пешеходном переходе.

