В Киевской области грузовик перевернулся в кювет: водитель госпитализирован

Водитель грузового автомобиля выехал на обочину и перевернулся в кювет.

В Фастовском районе на автодороге между селами Сосновка и Бышев произошла дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным полиции Киевской области, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся в кювет. В результате 51-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи открыли уголовное производство по факту ДТП по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

