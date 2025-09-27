В Киевской области грузовик перевернулся в кювет: водитель госпитализирован

В Фастовском районе на автодороге между селами Сосновка и Бышев произошла дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным полиции Киевской области, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся в кювет. В результате 51-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Следователи открыли уголовное производство по факту ДТП по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
