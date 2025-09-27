На Київщині вантажівка перекинулася в кювет: водія госпіталізували

Водій вантажного автомобіля виїхав на узбіччя та перекинувся у кювет.

У Фастівському районі на автодорозі між селами Соснівка та Бишів, сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними поліції Київської області, водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся у кювет. У результаті 51-річний чоловік отримав тілесні ушкодження й був госпіталізований.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

