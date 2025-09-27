В лицее в Винницкой области незаконно действовала стекломастерская — прокуратура взялась за дело

Суд обязал вернуть Крыжопольскому лицею помещения, сданные в аренду с нарушением закона.

В Винницкой области прокуратура добилась возвращения помещений Крыжопольского профессионального строительного лицея, которые незаконно использовались под стеклянную мастерскую.

Решением Хозяйственного суда Винницкой области удовлетворен иск Тульчинской окружной прокуратуры с участием ювенальных прокуроров Винницкой областной прокуратуры к физическому лицу-предпринимателю и Региональному отделению Фонда госимущества в Винницкой и Хмельницкой областях.

Суд признал недействительным договор аренды и обязал вернуть учебному заведению технические помещения общей площадью 66,5 м². В 2022 году они были переданы в аренду предпринимателю для обустройства стекломастерской.

Как выяснилось, соглашение противоречит статье 80 Закона Украины «Об образовании», прямо запрещающей использование имущества учебных заведений не по образовательному назначению.

После вступления решения в законную силу прокуратура будет контролировать его фактическое исполнение.

