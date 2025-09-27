У ліцеї на Вінниччині незаконно діяла скломайстерня — прокуратура взялася за справу

Суд зобов’язав повернути Крижопільському ліцею приміщення, здані в оренду з порушенням закону.

На Вінниччині прокуратура домоглася повернення приміщень Крижопільського професійного будівельного ліцею, які незаконно використовувалися під скляну майстерню.

Рішенням Господарського суду Вінницької області задоволено позов Тульчинської окружної прокуратури за участю ювенальних прокурорів Вінницької обласної прокуратури до фізичної особи-підприємця та Регіонального відділення Фонду держмайна у Вінницькій і Хмельницькій областях.

Суд визнав недійсним договір оренди та зобов’язав повернути навчальному закладу технічні приміщення загальною площею 66,5 м². У 2022 році їх було передано в оренду підприємцю для облаштування скломайстерні.

Як з’ясувалося, угода суперечить статті 80 Закону України «Про освіту», яка прямо забороняє використання майна закладів освіти не за освітнім призначенням.

Після набрання рішенням законної сили прокуратура контролюватиме його фактичне виконання.

