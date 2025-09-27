Практика судов
Оставил 5 тысяч в авто — в Хмельницкой области нетрезвый водитель пытался откупиться от полиции

22:00, 27 сентября 2025
Мужчина хотел избежать ответственности за нетрезвое вождение.
В Хмельницкой области нетрезвый водитель пытался подкупить правоохранителя, сообщили в областной прокуратуре.

По материалам дела, в августе этого года патрульные остановили водителя на автомобиле "Ford Transit", нарушившем правила дорожного движения. В ходе общения они обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. От признание мужчина отказался.

Желая уйти от ответственности, мужчина предложил 5000 грн правоохранителю, чтобы тот не составлял соответствующий протокол.

Получив отказ, мужчина оставил деньги на переднем сиденье служебного автомобиля.

Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

