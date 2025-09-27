Залишив 5 тисяч у авто — на Хмельниччині нетверезий водій намагався відкупитися від поліції

Чоловік хотів уникнути відповідальності за нетверезе водіння.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині нетверезий водій намагався підкупити правоохоронця, повідомили в обласній прокуратурі.

За матеріалами справи, у серпні цього року патрульні зупинили водія на автомобілі "Ford Transit", який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування вони виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Від освідування чоловік відмовився.

Бажаючи уникнути відповідальності, чоловік запропонував 5000 грн правоохоронцю, аби той не складав відповідний протокол.

Отримавши відмову, чоловік залишив кошти на передньому сидінні службового автомобіля.

Тепер йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.