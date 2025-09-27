Андрей Сибига опубликовал доказательства вторжения дрона из Венгрии и ждет официальных объяснений

Украинская сторона подчеркивает, что ожидает официальных разъяснений от Будапешта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Вооруженные Силы Украины зафиксировали нарушение воздушного пространства со стороны Венгрии. Речь идет о пролете двух беспилотников, маршрут которых был опубликован на карте.

«Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в украинское воздушное пространство. Наши Вооруженные Силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем, когда Венгрия объяснит, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве», — написал Сибига.

Накануне Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военными сообщил, что украинские военные зафиксировали на границе с Венгрией заходы в наше воздушное пространство разведывательных дронов, и это, вероятно, венгерские дроны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.