Андрій Сибіга оприлюднив докази вторгнення дрона з Угорщини та чекає офіційних пояснень

Українська сторона наголошує, що очікує на офіційні роз’яснення від Будапешта.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Збройні Сили України зафіксували порушення повітряного простору з боку Угорщини. Йдеться про проліт двох безпілотників, маршрут яких було оприлюднено на карті.

«Для сліпих угорських посадовців. Точний маршрут учорашнього вторгнення дрона з Угорщини в український повітряний простір. Наші Збройні Сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо, коли Угорщина пояснить, що цей об’єкт робив у нашому повітряному просторі», — написав Сибіга.

Напередодні Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими повідомив, що українські військові зафіксували на кордоні з Угорщиною заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.