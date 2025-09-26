Угорські дрони-розвідники порушили повітряний простір України, — Володимир Зеленський

Безпілотники могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Українські військові зафіксували на кордоні з Угорщиною заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими.

Глава держави зазначив, що угорські безпілотники могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

За його дорученням, військові мають перевірити всі наявні дані та терміново доповісти щодо кожного зафіксованого випадку.

