Венгерские дроны-разведчики нарушили воздушное пространство Украины, — Владимир Зеленский

Беспилотники могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах.

Украинские военные зафиксировали на границе с Венгрией заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с военными.

Глава государства отметил, что венгерские беспилотники могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

По его поручению, военные должны проверить все имеющиеся данные и срочно доложить по каждому зафиксированному случаю.

«Главком доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и незамедлительно доложить по каждому зафиксированному факту», — отметил Президент.

