В Киеве в результате атаки полностью перекрыта улица Гарматная — что известно

В Киеве в результате российской атаки перекрыто движение транспорта на улице Гарматной. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Автобусы маршрута № 2 в направлении ул. Вахтанга Кикабидзе курсируют: ул. Борщаговская – ул. Николая Василенко – бульв. Вацлава Гавела, далее по собственному маршруту.

Добавим, в столице в результате российской атаки получили ранения шесть человек.

В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно, там могут быть пострадавшие.

