У Києві внаслідок атаки повністю перекрита вулиця Гарматна — що відомо

У Києві внаслідок російської атаки перекрито рух транспорту на вулиці Гарматній. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Автобуси маршруту № 2 в напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе курсують: вул. Борщагівська – вул. Миколи Василенка – бульв. Вацлава Гавела, далі за власним маршрутом.
Додамо, у столиці внаслідок російської атаки зазнали поранень шестеро людей.
У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі.
