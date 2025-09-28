У Києві внаслідок атаки повністю перекрита вулиця Гарматна — що відомо

Через росйський обстріл змінено рух громадського транспорту.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві внаслідок російської атаки перекрито рух транспорту на вулиці Гарматній. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Автобуси маршруту № 2 в напрямку вул. Вахтанга Кікабідзе курсують: вул. Борщагівська – вул. Миколи Василенка – бульв. Вацлава Гавела, далі за власним маршрутом.

Додамо, у столиці внаслідок російської атаки зазнали поранень шестеро людей.

У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.