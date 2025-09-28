Росія масовано атакує Київ — горить лікарня у Соломʼянському районі, є постраждалі

У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу.

У ніч проти неділі, 28 вересня, армія РФ масовано атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками.

У Києві внаслідок російської атаки зазнали поранень шестеро людей. Пʼятьох із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок атаки пошкоджена низка житлових та нежитлових об'єктів.

У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі.

«За уточненою інформацією, в Святошинському районі уламки впали в двір житлового будинку. Палали кілька авто. Пожежу оперативно загасили», — додав Кличко.

В Дарницькому уламки впали на територію дитсадка.

